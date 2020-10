La vellutata di cavolfiore e ricotta, è un vero comfort food, una crema vellutata, delicata e leggera.

Il punto di forza di questa ricetta è il mix di gusto che i diversi ingredienti regalano: il sapore deciso del cavolfiore si sposa bene con la delicatezza della ricotta, mentre il tocco classico delle mandorle incontra il profumo unico del pepe rosa e la bontà della mollica di pane fritta.

Tutto è ben miscelato e bilanciato in questo primo piatto semplice ma non scontato, in cui il candore del bianco abbraccia il tocco passionale del rosso…ed è subito amore.

La vellutata è buona anche tiepida ma ci raccomandiamo, la mollica di pane va fritta e aggiunta solo al momento, affinché resti ben croccante.

Durata

Tempo di preparazione: 50 minuti

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 Cavolfiore grande

1 Patata

1 spicchio Aglio

100 g Ricotta di ottima qualità

q.b. Brodo vegetale

q.b. Mandorle a lamelle

q.b. Pepe rosa

q.b. Mollica di pane

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della vellutata di cavolfiore e ricotta, lavate e mondate il cavolfiore. Con un coltello tagliate le cimette dal gambo.

Lavate e pelate la patata. Tagliatela a pezzetti.

In un pentolino, soffriggete l’aglio diviso in due o schiacciato e quando sarà dorato unite il cavolfiore e la patata. Fate insaporire per qualche minuto e aggiungete il brodo fino a coprire gli ingredienti. Fate cuocere con il coperchio per 30-40 minuti, finché le verdure sanno tenere.

Frullatele insieme alla ricotta e regolate di sale.

In un padellino, scaldate due cucchiai d’olio e friggete la mollica di pane finché sarà dorata.

Impiattate decorando con le mandorle a lamelle, la mollica fritta e il pepe rosa.