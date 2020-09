La vellutata di zucca patate e finocchi light, è un primo piatto da preparare quando abbiamo voglia di coccolarci con qualcosa di delizioso ma con un occhio attento alla linea.

Una ricetta facile, veloce e con un tocco etnico, grazie alla presenza della paprika e del curry tra gli ingredienti, un solo consiglio, scegliete verdure fresche, di ottima qualità e possibilmente bio, potete scegliere la tipologia di zucca che preferite, noi abbiamo scelto una butternut, dalla caratteristica forma a pera e la buccia liscia di un bel colore arancione chiaro, la sua consistenza e la sua polpa leggermente dolce la rendono ideale nella preparazione di zuppe e vellutate, ma se preferite una zucca leggermente più saporita e meno dolce allora optate per una mantovana, generalmente utilizzata come farcia per le paste ripiene, come i famosi tortelli, ha una polpa decisamente più saporita, farinosa ed asciutta rispetto alla butternut.

Noi abbiamo optato per una versione totalmente vegana, ma se volete, potete arricchire ulteriormente la vellutata con una grattugiata di grana padano o pecorino romano, aggiungeranno una nota sapida al piatto che si sposa alla perfezione con la dolcezza della zucca e quella dei finocchi.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

600 g Finocchi peso al netto degli scarti

400 g Patate peso al netto degli scarti

200 g Zucca peso al netto degli scarti

400 g Acqua tiepida

75 g Germogli freschi bio

2 Cipolla rosse piccole

2 cucchiaini Paprika dolce

2 cucchiaini Curry

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Pepe

q.b. Pane casereccio tostato

q.b. Maggiorana o rosmarino per decorare il piatto

Preparazione

Per preparare la ricetta della vellutata di zucca patate e finocchi light, lavate, mondate le verdure e tagliatele in pezzi regolari.

Mettete in una casseruola i finocchi, la zucca, le patate, la cipolla, il curry, la paprika, il sale, il pepe, l’olio e l’acqua, ponete su fiamma bassa e coprite.

Fate cuocere per circa 40 minuti, o fino a quando le verdure non saranno diventate morbide e leggermente brodose.

Con l’aiuto di un frullatore a immersione riducete le verdure in crema, aggiustate di sale, e se desiderate un sapore più intenso, aggiungete altre spezie.

Trasferite la vellutata nei piatti di portata, completate con i germogli freschi, con qualche cubetto di pane tostato, con foglioline di rosmarino o maggiorana e con un filo d’olio evo.