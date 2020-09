Le verdure gratinate al forno sono uno dei modi più semplici di realizzare un contorno gustoso e gradito a tutti, perfetto in ogni momento dell’anno variando le verdure a disposizione a seconda della stagione e dei gusti.

Una ricetta semplice, nata per insaporire i prodotti che la terra regala utilizzando anche del pane ormai vecchio, noi abbiamo arricchito la panatura con del parmigiano, che contribuisce alla croccantezza e alla sapidità del piatto ma se voleste crearne una versione totalmente vegana potete ometterlo senza problemi.

E’ un contorno versatile, perfetto da abbinare ad ogni tipo di carne o pesce, come condimento per delle sfiziose bruschette e personalizzabile variando gli ingredienti che compongono la miscela per gratinare, magari aggiungendo qualche spezia come il curry o semi di cumino, per donare un gusto più esotico alle verdure, in base a quello che vorret utilizzare potrete personalizzare questo contorno, per renderlo sempre pieno di gusto e mai banale, perfetto da abbinare anche a dei secondi importanti di carne o pesce.

Si conservano bene per circa tre giorni in frigorifero e sono buonissime anche se gustate a temperatura ambiente, quindi perfette anche per il pranzo a lavoro.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

2 Zucchine

1 Melanzana

1 Pomodoro Cuore di bue grande

1 Peperone

10 Pomodori Ciliegini

1 spicchio Aglio

q.b. Prezzemolo

q.b. Sale

3 cucchiai Parmigiano Reggiano

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

6 cucchiai Pangrattato

Preparazione

Per preparare la ricetta delle verdure gratinate al forno, lavate e affettate le verdure, tagliando le fette di uno spessore simile tra loro (non più di 1 centimetro).

Disponete le fette su una placca da forno, foderata da carta forno.

Tritate finemente un ciuffetto di prezzemolo, mezzo spicchio di aglio e mischiateli, in una ciotola, al pangrattato e Parmigiano.

Spolverizzate il composto sulle verdure, aggiungete un pizzico di sale e un filo di olio.

Infornate, a forno caldo, 180° per circa 30′. Se alcune verdure cuociono prima, ad esempio il pomodoro, copritele con un foglio di alluminio per alimenti e lasciate scoperte le verdure che necessitano di qualche minuto in più di gratinatura.