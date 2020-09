I waffle alla frutta e miele sono il dolce tipico della colazione, cialde croccanti da condire con miele caldo e frutta, come in questo caso o con cioccolato fuso e frutta secca, si preparano in un attimo e non esista persona capace di rifiutarli.

Una ricetta semplicissima, una pastella densa da versare direttamente sulla cialda apposita e servire subito, in modo che non si freddino e restino croccanti fuori e soffici all’interno.

Nel mondo esistono tantissime ricette per il waffle perfetto, anche se la paternità di questo dolce è quasi certamente francese, in Italia esiste un dolce simile, la ferratella di tradizione abruzzese e molisana e ancora i gòfri della Val Di Susa.

Sembra però che la loro origine si possa addirittura far risalire all’antica Grecia, dove troviamo dei dolci molto simili chiamati obelías, durante il Medioevo si trova traccia di dolci chiamati gaufre, “nido d’ape” in francese, conditi con formaggio e miele, si trovano traccia di questi dolci perfino nel dizionario tedesco dei fratelli Grimm, dove si descrive in modo minuzioso un dolce che ricorda esattamente i waffle, secondo loro anche la parola wafel, olandese si diffonde a partire dal XV secolo, per consolidarsi poi in Germania come Waffel dal XVII secolo, fino ad arrivare al sostantivo in inglese americano, waffle che conosciamo oggi.

Queste cialde erano un augurio di buona fortuna e buona salute ed erano preparati per la festa della Candelora e per il Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale prima della Quaresima, non è un caso che le piastre per prepararli comparivano in molte doti familiari come dono e augurio di nozze felici per i novelli sposi.

Sembra furono i Padri Pellegrini a portare questa ricetta in America dove presero il nome di waffle appunto ed ebbero subito un immediato successo, sembra addirittura che Thomas Jefferson in persona portò con sé i ferri per preparare i waffle direttamente dalla Francia.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

100 g Farina 00

40 g Miele

80 g Acqua

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

30 ml Olio Di Semi

1 pizzico Sale

1 Uovo medio

q.b. Frutta fresca di stagioneo

Preparazione

Per preparare la ricetta dei waffle alla frutta e miele, riscaldate la piastra per waffles . In un pentolino versate l’acqua, scaldatela leggermente e scioglieteci il miele.

In una ciotola, mischiate la farina con l’acqua e il miele, aggiungete l’uovo e l’olio di semi di mais, ed infine il lievito, il sale e la vaniglia, mischiate il composto con un frusta fino ad ottenere la consistenza di una pastella densa.

Ungete la piastra calda per waffles con dell’olio. Versate un mestolino di pastella nello stampo specifico, uno in ogni sezione della piastra, e chiudetelo in modo che le due parti di ferro accolgano i waffles, aprite la piastra, togliete i waffles aiutandovi con un cucchiaio e sistemateli su un piatto da portata.

Servite i waffles caldi, insieme a della frutta fresca e qualche cucchiaino di miele leggermente riscaldato.