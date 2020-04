I waffle salati sono la versione irresistibilmente saporita delle famose cialde belga, les gauffres, di norma servite in chiave dolce con zucchero, frutta fresca o cioccolata.

Una ricetta semplice e veloce, ma perfetta per uno spuntino, un brunch o un aperitivo, una pastella spumosa e veloce da preparare, l’aggiunta di spezie e formaggio e il gioco è fatto.

I waffle possono essere farciti con salse, affettati e verdure grigliate: sono morbidi e si prestano ad essere gustati in qualsiasi momento della giornata.

Esistono molte varianti dei waffle in Belgio, in Francia, in Germania, in Scandinavia e nei Paesi Bassi, anche in Italia esiste un dolce simile nella tradizione abruzzese e molisana chiamato ferratella, nella Alta Val Chisone e nella Alta Val di Susa esistono dei dolci simili chiamati gòfri, in Canavese una preparazione assimilabile prende il nome di ofela, ma potremmo considerare dei cugini anche le crespelle e le tegole dolci.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 Uovo

20 g Olio Extravergine D’Oliva

30 g Pecorino grattugiato

1 vasetto Yogurt Bianco non zuccherato

50 ml Latte intero

90 g Farina

6 g Lievito istantaneo per preparazioni salate

1 cucchiaio Prezzemolo tritato

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dei waffle salati rompete l’uovo dividendo il tuorlo dall’albume.

Montate a neve ferma quest’ultimo.

Lavorate con una frusta il tuorlo con l’olio, lo yogurt e il latte.

Unite l’albume montato a neve, il prezzemolo e il pecorino grattugiato.

Mescolate delicatamente fino ad ottenere una pastella spumosa.

Aggiungete la farina e il lievito setacciato e mescolate dall’alto verso il basso con un cucchiaio.

Scaldate la piastra per i waffle e spennellate la superficie con dell’olio.

Versate un mestolo di pastella (circa 50 g di impasto) e cuocete per 5 minuti.

Staccate delicatamente i waffle salati e proseguite così fino ad esaurire la pastella.

Separate i waffle, rifinite i bordi con un coltello e farciteli a piacimento.