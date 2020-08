Le zucchine ripiene di tonno e cotte nel sugo sono una ricetta perfetta per un secondo piatto goloso. Con l’impasto del ripieno si possono anche creare delle polpette di zucchine da aggiungere al piatto. Lo diciamo prima: è obbligatoria la scarpetta!

Per questa ricetta si possono utilizzare sia le zucchine tonde che le zucchine lunghe, quelle liguri, e qui abbiamo preferito proprio queste ultime. Cucinare le zucchine ripiene di tonno è davvero semplice e il piatto risulta leggero, anche se saporito: servono pochi ingredienti e in una mezz’ora di tempo avrete realizzato un secondo particolarmente buono da mangiare.

Potete conservare le zucchine in frigorifero in un contenitore chiuso per un paio di giorni o potreste perfino congelarle, ma solo se gli ingredienti che avrete utilizzato erano freschissimi.

Potete aggiungere all’impasto anche del peperoncino nella passata o dell’olio piccante, nel caso il piatto non sia destinato ai piccoli di casa.

Le zucchine ripiene sono un piatto tipicamente italiano, ogni regione ha la sua personalissima versione, che siano in bianco, farcite con carne macinata e spezie, o tagliate a “barchetta” e poi farcite con verdure e formaggi o come in questo caso con tonno e cipolle e cotte poi nel pomodoro, in modo da ottenere un piatto gustoso e tenero, sono un ottimo modo per consumare le zucchine, ortaggio dalle mille proprietà, altamente digeribile e con un bassissimo apporto calorico, sono perfette anche per avvicinare i bambini alle verdure, proponendo un piatto gustoso ma comunque ben bilanciato e sano.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

2 Zucchine

60 g Tonno sottolio

1 Uovo

50 g Parmigiano Reggiano

300 g Passata Di Pomodoro

1 Cipolla

50 g Pangrattato

Preparazione

Per preparare la ricetta delle zucchine ripiene di tonno, tagliate le estremità di ciascuna zucchina e a loro volta tagliatele a metà. Svuotatele.

Preparate il ripieno delle zucchine con tonno, uova, pangrattato e parmigiano.

Riempite le zucchine con il composto ottenuto. Se vi avanza dell’impasto non buttatelo ma create delle polpettine da servire come accompagnamento.

A questo punto, affettate la cipolla.

Fate soffriggere la cipolla con olio in una padella antiaderente.

Mettete le zucchine ripiene crude e fatele rosolare sui lati.

Aggiungete la passata di pomodoro, olio e sale. Aggiungete le polpettine e cuocete per 30 minuti coperte e ogni tanto giratele. Servire le zucchine ripiene di tonno calde.