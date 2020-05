Le zucchine sabbiose in padella sono un contorno semplice e goloso da preparare senza accendere il forno, come le patate sabbiose, le zucchine vengono passate prima nel pane e nel parmigiano e poi cotte in padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio, semplicissimo e gustoso.

Una ricetta veloce che rende le zucchine croccanti fuori, pur mantenendo la morbidezza all’interno, il parmigiano poi aggiunge gusto e sapidità, se volete potreste aggiungere al mix anche delle spezie, come origano, timo e rosmarino, per aumentare gusto e sapore. Perfette per accompagnare sia piatti a base di carne che di pesce.

Le zucchine sono uno degli ortaggi pi versatili che esistono in cucina, perfette trifolate, aromatizzate solo con uno spicchio di aglio e un po’ di mentuccia, si prestano ad essere farcite, con carne, come tradizione romana insegna o con riso, sono perfette crude, con gli spaghetti di zucchina, dove mantengono tutte le proprietà e i loro principi nutritivi, sono anche tra gli ortaggi con un più basso indice calorico e restano le preferite di chi segue regimi alimentari controllati o è attento al calcolo delle calorie.

Delle zucchine si utilizza praticamente tutto, all’ortaggio in sé, ai fiori, ottimi da farcire e friggere, esiste persino una varietà di zucchina, chiamata serpente, della quale si usano le foglie, chiamate tenerumi, è molto popolare nel sud Italia, soprattutto in Sicilia dove vengono impiegati per minestre o primi piatti a base di pasta e tenerumi appunto.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

2 Zucchine medie

1 Spicchio Aglio

5 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

2 cucchiai Mollica di pane fine

1 cucchiaio Parmigiano grattugiato

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta delle zucchine sabbiose in padella lavate le zucchine e tagliate le due estremità, tagliatele a rondelle di due millimetri circa e dividetele poi in due.

Salatele, mescolate bene e mettetele da parte. Pulite l’aglio.

In una padella capiente, mettete i 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva extravergine con l’aglio e le zucchine, fate cuocere a fuoco medio per qualche minuto.

Contemporaneamente in una ciotola mischiate la mollica del pane con il parmigiano grattugiato ed il pepe.

Controllate la cottura delle zucchine e se sono quasi fatte, eliminate l’aglio, aggiungete il composto di pane e cuocete il tempo necessario che ci vuole per far diventare croccante la mollica.

A fine cottura aggiustate di sale se necessario. Impiattate e servite subito.