Il ricottamisù, è una delle mille varianti del tiramisù classico, uno dei dolci più amato al mondo, qui proposto in una versione diversa, senza mascarpone e senza savoiardi, una versione forse più leggera ma che vi assicuriamo non vi farà rimpiangere l’originale.

In questa ricetta abbiamo provato a creare una versione che strizza l’occhio alla tradizione siciliana, un pan di Spagna al cacao farcito con un ripieno di ricotta alleggerita con panna montata.

Ammettiamo che abbiamo rivisitato molto la ricetta classica, via i savoiardi, sostituiti da un pandispagna al cacao, via il mascarpone, sostituito dalla ricotta e dalla panna, resta però il caffè, ma anche il sapore, perché benché gli ingredienti siano diversi, lo ricorda moltissimo. è perfetto come dolce di fine pasto, magari per un pranzo tra amici o anche perchè no, come torta di compleanno.

Se utilizzate una farina senza glutine per preparare il pan di Spagna questo dolce sarà anche totalmente senza glutine, il procedimento è assolutamente identico, ma a quel punto sarà accessibile a tutti i vostri ospiti.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 90 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

8 Uova biologiche

200 g Zucchero

120 g Farina 00

60 g Cacao

1 cucchiaino Lievito

1 cucchiaino Vaniglia estratto

100 ml Caffè

2 cucchiaini Zucchero

500 g Ricotta di pecora

250 g Panna Da Montare

150 g Zucchero

1 foglio Gelatina

qb Cacao in polvere per guarnire

Preparazione

Per preparare la ricetta del ricottamisù, montate le uova con lo zucchero e la vaniglia fino a triplicare il volume.

Aggiungete la farina setacciata con il cacao e mescolate, delicatamente, con una spatola.

Foderate due teglie con carta forno e versate metà impasto in ognuna delle tortiere. Mettete in forno già caldo e cuocete a 180° per 30 minuti circa, o fino a quando infilando uno stecchino ne uscirà asciutto.

Lasciate raffreddare. Tagliate ogni disco a metà e irrorate con caffè raffreddato poco dolce.

Sgocciolate la ricotta e condite con lo zucchero. Setacciatela per renderla molto sottile e vellutata. Montate 200 g panna.

Mettete il foglio di gelatina in ammollo per 5 minuti, scaldate 50 g di panna, strizzate la gelatina e mettetela nella panna riscaldata.

Quindi aggiungete un cucchiaio di ricotta alla panna e mescolate, poi un altro cucchiaio e mescolate, fino a quando non sarà tutto raffreddato, e quindi potrete mescolare tutto.

Mettete un disco di pandispagna sotto, aiutandovi con un cerchio ad anello.

Versate la crema sopra, quindi adagiate un altro disco di pandispagna e versate altra crema e così fino a finire tutti gli strati.

Mettete in frigo a raffreddare per almeno 3 ore. Quindi, potete sformare il dolce e cospargere di cacao amaro.