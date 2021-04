Il riso Venere con salmone fresco e patate Thai è un primo piatto completo, con cereali pesce e vitamine. La cremosità del piatto è data dalla crema di patate, profumata con le spezie tipiche della cucina thailandese: il lemongrass e il keffir. Se non doveste trovarli negli alimentari etnici potete sostituirle con zenzero fresco e succo di limone.

Il riso Venere è un riso nero, molto aromatico, che ben si sposa con il pesce e i crostacei. A differenza di quanto si possa pensare, dato che si tratta di un riso a chicco lungo, tipico dell’Oriente, questa varietà è nata a Vercelli nel 1997 da un incrocio tra una varietà asiatica e una della Pianura Padana. Il riso Venere contiene buone quantità di fosforo e potassio, nonché piccole dosi di altri elementi come: ferro, zinco e selenio. Inoltre è considerato un’ottima fonte di vitamine, soprattutto di quelle, importantissime, del gruppo B.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

Per il tortino di riso e salmone:

80 g Riso Venere

150 g Salmone fresco in tranci

20 g Cipollotti

4 g Pepe rosa

6 Mandorle pelate

15 ml Olio extravergine di oliva

qb Sale

Per la crema di patate:

250 g Patate

125 ml Latte Di Cocco

50 ml Acqua

30 g Lemongrass fresco in stecche

3 foglie Kaffir Lime

Preparazione

Per preparare la ricetta del riso Venere con salmone fresco e patate Thai, disponete il salmone su un foglio di carta stagnola, aggiungete qualche bacca di pepe rosa, chiudete la stagnola a pacchetto e cuocete in forno a 180°C per 15 minuti.

Trascorso questo tempo tirate fori dal forno e lasciate riposare senza aprire la stagnola.

Mettete il riso venere in un pentolino dai bordi alti, coprite con acqua fredda fino a superare il livello del riso di circa 2 cm, aggiungete un pizzico di sale e fate cuocere a fuoco basso, coperto, fino ad assorbimento del liquido.

Intanto pelate le patate e tagliatele a tocchetti.

Mettetele in un pentolino con il latte di cocco, l’acqua, le stecche di lemongrass tagliate a tocchetti, un pizzico di sale e le foglie di kaffir lime.

Lasciate cuocere a fiamma bassa con il coperchio fino a che le patate risulteranno morbide.

Eliminate il lemongrass e le foglie di kaffir lime dalle patate e frullate il restante, se dovesse risultare una crema troppo densa potete stemperarla con del latte, o con acqua, aggiungendone poco per volta.

Aprite il salmone, staccatelo delicatamente dalla pelle e spezzettatelo grossolanamente con una forchetta. Mettete il tutto in una ciotola e aggiungete il riso Venere.

Affettate tutto il cipollotto (compresa la parte verde) molto finemente e fatelo rosolare in padella con un cucchiaio di olio extravergine di oliva per 1 minuto.

Aggiungete il riso con il salmone, fate insaporire un minuto e poi spegnete il fuoco.

Distribuite la crema di patate sul fondo del piatto, disponete al centro un tortino di riso aiutandovi con un coppapasta rotondo e infine cospargete con lamelle di mandorle o con mandorle tritate.