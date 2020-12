Il risotto al pomodoro e mozzarella, è un primo piatto dai sapori semplici e genuini, pomodorini fragranti, delle freschissime mozzarelle fiordilatte e del basilico profumato per decorare

Per questa ricetta usate pure i pomodori della qualità che preferite, ciliegini, datterini, piccadilly, Pachino, camone, cuore di bue, la cosa importante è che siano maturi e molto profumati, scottateli in in un filo di olio rovente, in modo da lasciarli interi e succosi, creeranno un contrasto piacevole al palato con la cremosità del riso.

Data la semplicità del piatto le materie prime che utilizzerete dovranno essere di ottima qualità, pomodori e basilico fresco, ma anche un fiordilatte saporito, o perchè no una mozzarella di bufala, che darà ancora più sapore al risotto.

Nel caso vi avanzasse poi non disperate, questo risotto è l’ideale per diventare dorati supplì o per essere ripassato in padella, mettetelo su una piastra rovente all’interno di un coppapasta, aspettate che si formi una leggera crosticina e giratelo dall’altra parte, 5 minuti di cottura e avrete risolto anche il pranzo del giorno dopo.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Pomodori piccadilly

350 g Riso carnaroli

1 l Brodo vegetale

2 Mozzarelle fiordilatte

1 cucchiaino Concentrato Di Pomodoro

1 Scalogno

1 bicchiere Vino Bianco

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaio Burro

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto al pomodoro e mozzarella, lavate i pomodori ed incideteli con un coltellino appuntito. Buttateli in acqua bollente, fateli bollire due minuti, poi ritirateli dal fuoco e fate raffreddare. Sbucciateli e frullateli.

Tagliate lo scalogno e fatelo appassire con l’olio di oliva in una pentola capiente dal fondo spesso.

Quando lo scalogno sarà diventato trasparente versate il riso, fatelo tostare bene e poi bagnate con il vino. Fate evaporare.

Fate cuocere aggiungendo brodo bollente poco alla volta. Poco prima che il riso sia cotto, aggiungete il passato di pomodorini, il cucchiaino di concentrato di pomodoro e aggiungete un mestolino di brodo.

Continuate la cottura, lasciando il riso piuttosto morbido. Aggiungete la mozzarella e il burro e fate mantecare. Regolate di sale e servite con una fogliolina di basilico.