Questo risotto fragole e prosecco, dal gusto molto particolare può essere apprezzato anche dai palati meno ricercati.

Gli ingredienti per preparare questa ricetta sono pochi ma ognuno di loro è protagonista: la fragola con il suo colore, il prosecco con il suo aroma e il riso con la sua croccantezza.

Sempre più spesso la frutta diventa protagonista nella preparazione di primi o secondi piatti, ed in particolare i frutti rossi come lamponi, fragole o more. Personalmente mi piace molto utilizzarli nei risotti, ma anche accompagnarli al pesce crudo come salmone o gamberi.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

1 bicchiere Riso

1 bicchiere Prosecco

200 g Fragole

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe Nero

1 ciuffo Prezzemolo

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto fragole e prosecco, versate un filo d’olio extravergine di oliva in una casseruola e fate tostare il riso qualche minuto.

Nel frattempo lavate le fragole, privatele del picciolo e tagliatele a cubetti. Aggiungete il prosecco al riso e fate cuocere a fuoco lento.

Continuate la cottura del riso aggiungendo acqua calda all’occorrenza, quindi a cottura quasi ultimata aggiungete le fragole e mescolate; cuocete ancora qualche minuto, fin tanto che le fragole siano ben cotte, quindi togliete dal fuoco e aggiungete qualche foglia di prezzemolo.

Fate riposare qualche minuto poi con l’aiuto di un coppa pasta formate un tortino.