Il risotto gorgonzola e mele, è un primo piatto ricco di sapore, l’acidulo della mela si sposa con il sapore forte della gorgonzola rendendo gustoso e particolare questo piatto.

Questa ricetta si presta per essere servita durante le grandi occasioni, ma è perfetta anche per un pranzo in famiglia, i sapori forti e il contrasto leggermente agrodolce e la presenza delle mele per bilanciare il gorgonzola rendono questo piatto piacevole al palato e per nulla stucchevole, è perfetto anche per chi non ama il sapore forte del formaggio.

Il gorgonzola è un formaggio erborinato originario della provincia di Milano, anche se nell’ultimo secolo è stata Novara a diventarne la principale produttrice, il nome lo devo alla città, omonima, che gli ha dato i natali e che lo festeggia ogni anno verso la fine di settembre, è il quinto formaggio ppiù esportato al mondo e il secondo formaggio a marchio DOP prodotto dopo il Grana Padano.

Il periodo esatto della sua nascita è incerto, alcuni ipotizzano sia l’879, ma sembra che le venature tipiche del gorgonzola siano comparse solo dopo l’XI secolo. Leggenda narra che un mandriano, arrivato a Gorgonzola, lasciò del latte cagliato in un recipiente, al quale aggiunse un’altra cagliata di latte tiepida, dopo alcuni giorni si accorse di aver ottenuto un formaggio dalle caratteristiche venature verdastre estremamente appetitoso, nell’800 la produzione di questo prodotto crebbe talmente tanto da essere perfino esportato in Inghilterra fino al 1996 quando gli venne appunto riconosciuto, dalla comunità Europea il marchio DOP.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

320 g Riso Carnaroli

2 Mele rosse

120 g Gorgonzola dolce

1 Scalogno

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Brodo vegetale

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto gorgonzola e mele, sbucciate le mele e tagliatele a dadini.

Affettate sottilmente lo scalogno e fatelo soffriggere in una padella con un filo d’olio. Quando risulterà dorato aggiungete le mele e fatele insaporire per qualche minuto.

Versate il riso e tostatelo per qualche minuto.

Versate poco per volta il brodo e mescolate delicatamente il risotto. Proseguite nella cottura mantenendo umido il riso.

Quando il risotto risulterà al dente aggiungete il gorgonzola tagliato a tocchetti e mescolate bene in modo da amalgamare bene il formaggio.