Il rotolo di patate con prosciutto cotto e scamorza, è un piatto gustoso e leggero, che può essere servito come contorno, ma anche come antipasto. è perfetto per le feste e per il tavolo del buffet e può essere cucinato con largo anticipo.

E’ una ricetta che si prepara piuttosto velocemente e senza difficoltà, con l’aiuto della carta forno poi, anche arrotolarlo sarà un vero gioco da ragazzi.

Farcite il vostro rotolo con ciò che più vi piace, il ripieno di prosciutto cotto e scamorza oppure provola è delizioso e delicato e piace sempre a tutti, perfino i bambini ne vanno pazzi e difficilmente si fermano ad una sola fetta.

Ricordate che il rotolo si taglia meglio una volta intiepidito ed è perfetto da gustare sia tiepido che freddo, se decidete di servirlo freddo optate per dei formaggi che non perdano consistenza una volta cotti e raffreddati, come un formaggio spalmabile ad esempio accompagnato magari a dei salumi.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

5 Patate medie

1 Uovo

q.b. Sale

q.b. Noce Moscata

100 g Parmigiano grattugiato

150 g Scamorza grattugiata oppure provola

150 g Prosciuto cotto

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta del rotolo di patate con prosciutto cotto e scamorza, lessate le patate con la buccia in acqua leggermente salata.

Quando sono tenere, scolatele e schiacciatele ancora calde. Mettete la purea di patate in una ciotola e aggiungete l’uovo, un po’ di sale, la noce moscata, il parmigiano grattugiato e 2 cucchiai di olio.

Mescolate con le mani fino ad ottenere un impasto sodo e compatto. Se fosse troppo molle, aggiungete 1 o 2 cucchiai di farina. Versate l’impasto ottenuto tra 2 fogli di carta forno.

Spianate con un mattarello e poi distribuitevi sopra la scamorza grattugiata e il prosciutto cotto.

Una volta ricoperta la superficie con il prosciutto, aiutandovi con la carta forno, arrotolate l’impasto.

Aggiustate i lati del rotolo usando le mani e poi pennellate la superficie con un filo di olio.

Richiudete la carta forno, formando un cartoccio a caramella.

Mettete il rotolo in una teglia e cuocete in forno preriscaldato a 200° per una trentina di minuti.

Lasciate intiepidire il rotolo nel cartoccio e poi affettatelo e gustatelo.