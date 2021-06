Il rotolo dolce con marmellata di fragole è una torta alla fragola realizzata con la pasta biscuit, un vanto della pasticceria che una volta imparata a fare diventerà la vostra preparazione preferita. Questa infatti è una di quelle ricette che consente infinite varianti, e quindi di essere adattata ai gusti e alle stagioni: la confettura può essere sostituita con della crema o con della panna e della frutta fresca.

Sembra che il dolce arrotolato sia di tradizione americana, oppure, più probabilemnte, svizzera e poi importata in America, e ne abbiamo le prime testimonianze all’inizio del 900: veniva realizzato a partire dal pan di Spagna, o con questa particolare pasta biscuit. Ma ci sono due dolci arrotolati tipici anche in Italia: il rollò siciliano, ad esempio, e in Francia, il classicissimo tronchetto di Natale.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 30 minuti + 15 di riposo

Dosi per

6 persone

Ingredienti

120 g Farina per dolci

100 g Zucchero Semolato

1 cucchiaio Miele

6 Uova medie

½ buccia grattugiata Limone

1 pizzico Sale

300 g Confettura di fragole

Preparazione:

Per preparare la ricetta del rotolo dolce con marmellata di fragole, preriscaldate il forno a 190°C.

Rivestite di carta forno una teglia a bordi bassi di circa 35×25 cm.

Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico alla massima velocità, montate i tuorli con 50 g di zucchero, la buccia di limone e il miele. Lavorate il composto fino ad ottenere una consistenza gonfia e spumosa.

Montate a neve ferma gli albumi con 50 g di zucchero e un pizzico di sale.

Unite delicatamente gli albumi alla massa di tuorli e zucchero alternandoli alla farina setacciata, mescolate delicatamente con una spatola, con movimenti dal basso verso l’alto, per evitare di smontare il composto.

Versate l’impasto nella teglia, livellate la superficie con una spatola e trasferitelo in forno per circa 10 minuti.

Sfornate e capovolgete immediatamente la pasta biscotto su un canovaccio cosparso di zucchero a velo, eliminate la carta forno e, delicatamente, arrotolate la pasta su se stessa partendo dal lato corto.

Dopo 15 minuti srotolate la pasta biscotto, adagiatela su pellicola alimentare e cospargetela con la confettura lasciando un cm libero lungo i bordi.

Partendo dal lato corto, riavvolgete la torta aiutandovi con la pellicola.

Lasciate assestare il rotolo per qualche ora prima di servirlo.