Il rotolo ricotta e spinaci, è un’idea semplice e sfiziosa da realizzare, può essere servito come antipasto, per un buffet o come piatto unico accompagnato da un’insalata mista, inoltre può essere servito sia caldo che freddo.

Una ricetta semplice e versatile, un salva cena perfetto, da preparare in anticipo e farcire come preferite, se non avete gli spinaci potreste optare per prosciutto e formaggio o broccoletti e salsiccia, basterà un rotolo di pasta sfoglia e pochi minuti di cottura e il gioco è fatto.

Gli spinaci sono tra le verdure più conosciute ed utilizzate al mondo, sembra fossero coltivati già nel 2000 a.C. in Persia, sono ricchissimi di ferro, anche se non così ricchi di quanto si pensava in passato, sembra che l’quivoco sulla quantità di ferro contenuta in queste verdure sia nato dall’errore di un chimico che, dopo aver analizzato le proprietà degli spinaci, trascrisse il valore percentuale di ferro sbagliando però il posto di una virgola ai decimali e quindi il valore reale venne moltiplicato per 10, da qui la leggende che sono conseguite, chi non associa immediatamente la figura di braccio di ferro al barattolo di spinaci?

Nonostante non rendano invincibili sono estremamente salutari, ricchi di vitamina A e C, potassio e acido folico, in più il loro apporto calorico è veramente bassissimo, rendendoli perfetti anche per i regimi alimentari più ristretti.

Tra le varietà di spinaci più importanti ci sono, il Gigante d’inverno dalle caratteristiche foglie ampie e carnose, il Virofly con foglie grandi e tondeggianti, il Riccio d’Asti dalle foglie larghe e bollose, il Riccio di Castelnuovo con foglie arrotondate e carnose e il Merlo Nero dalle foglie arricciate.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 confezione Pasta Sfoglia rettangolare

250 g Ricotta vaccina

1 Uovo

4 cucchiai Grana Padano grattugiato

300 g Spinaci freschi

1 spicchio Aglio

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

q.b. semi di sesamo nero

q.b sale e pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta del rotolo ricotta e spinaci, versate in una padello l’olio e lo spicchio d’aglio. Fate soffriggere per qualche minuto e poi aggiungete gli spinaci e cuoceteli per una decina di minuti. Aggiustate di sale e fate raffreddare il tutto.

In una ciotola lavorate la ricotta con il formaggio grattugiato e l’uovo. Aggiungete un pizzico di sale una macinata di pepe nero.

Srotolate la pasta sfoglia e spalmate la superficie con la ricotta.

Fate un successivo strato con gli spinaci.

Arrotolate la pasta sfoglia su se stessa e sigillate i bordi esterni.

Spennellate la superficie con dell’olio e decorate con semi di sesamo nero.

Cuocete il rotolo in forno a 180°C per circa 20 minuti, fino a quando non sarà dorato in superficie.