Se nei periodi che precedono le feste, siete sempre in cerca di ricette che vi facciano fare bella figura con i vostri ospiti e magari siano anche piatti e facili da preparare, ma gustosi, il salmone alla piastra con contorno di verdure e salse allo yogurt è quel che fa per voi.

Una ricetta per un secondo piatto di pesce con contorno di verdure, facilissimo da preparare, sano e leggero, perfetto anche per una cena in piedi, ognuno potrà scegliere la sua salsa allo yogurt da accompagnare al salmone e alle verdure. Potete sbizzarrirvi con gli abbinamenti, cambiando tipo di pesce e verdure in base ai vostri gusti.

Il salmone atlantico è forse il pesce più conosciuto al mondo, mangiato da oltre 2000 anni e piatto icona del nord Europa, è un pesce che ha ispirato moltissimi chef per i loro piatti, ma anche scrittori e fotografi che hanno immortalato il loro percorso. Un salmone adulto, può vivere fino a 10 anni ed arrivare a pesare perfino 20 kg, con una lunghezza massima di un metro e mezzo.

Questo pesce è ricco di proteine ad alto valore biologico, di grassi polinsaturi, minerali e vitamine, di contro è anche un pesce relativamente grasso, ma per le sue molteplici qualità vale assolutamente la pena inserirlo nella dieta, magari impiegandolo in ricette come questa, che non prevedano una cottura con ulteriori grassi aggiunti, durante la preparazione infatti il salmone rilascerà il suo grasso che sarà sufficiente per cuocerlo, senza bisogno di aggiungere olio o burro e lasciando il piatto più leggero, la salsa allo yogurt poi addolcisce il gusto delle verdure e aiuta a sgrassare la bocca dal salmone, abbinatela a erba cipollina e aneto, tra i più classici abbinamenti con il salmone.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

600 g Salmone fresco (2 fette)

1 Cipolla bianca

1 Finocchio

1/4 Cavolfiori giallo

1/4 Cavolfiori viola

1 Radicchio

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe rosa

Per le salse allo yogurt

150 g Yogurt bianco intero

150 g Yogurt bianco 0,1% di grassi

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

2 cucchiai Limone succo

Sale

1 cucchiaio Pepe rosa

Preparazione

Per preparare la ricetta del salmone alla piastra con contorno di verdure, mettete la piastra in forno e accendete a 180 gradi, fate scaldare per 10 minuti. Nel frattempo dividete i cavolfiori in cimette, lavateli, e tagliate ogni cimetta a metà. Sbucciate la cipolla, tagliatela in 4 parti. Eliminate le foglie più dure al finocchio, lavatelo e dividetelo in 4 parti. Sistemate le verdure sulla piastra, mettete in forno per 10 minuti.

Mentre le verdure sono in forno eliminate le lische al salmone e dividete le fette a metà. Pulite il radicchio, lavatelo e dividete il cespo in 4 parti. Tirate fuori la piastra con le verdure e aggiungete il salmone, mettendo la pelle a contatto con la piastra.

Aggiungete anche il radicchio, sistemandolo tra i tranci di salmone. Aggiungete un filo d’olio e il sale, infornate ancora per circa 20 minuti.

Mentre il salmone e le verdure sono in forno preparate le salsine allo yogurt. Versate i due tipi di yogurt in una ciotola, aggiungete l’olio, il sale e il limone, mescolate bene. Versate in tre ciotoline e aggiungete in una il pepe rosa, in una le erbe aromatiche triate e nell’altra il succo di melagrana e lo zenzero grattugiato, mescolate bene.

Sfornate la piastra, cospargete il salmone con alcune bacche di pepe rosa e portate in tavola, servite con le salsine allo yogurt.