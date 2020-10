Lo sciroppo per la tosse fatto in casa, è un antico rimedio delle nonne, ovviamente ci teniamo a sottolineare che lo sciroppo per la tosse fatto in casa ovviamente non sostituisce nessun farmaco né tantomeno può essere assunto da chi prima non è stato dal medico.

Una volta che vi siete accertati di non avere nulla di serio e grave che richieda precise cure farmacologiche, allora sì, questa ricetta potrà essere fatta e assunta e di certo ne trarrete benefici enormi.

L’alloro infatti ha delle proprietà favolose sulle mucose che si rilassano e questo unito alle proprietà antinfiammatorie dello zenzero e quelle del limone danno il via ad un mix ottimale.

Lo zenzero ha anche proprietà antiemetiche ed antibiotiche, il che lo rendono un valido alleato di stomaco, intestino, cuore e apparato circolatorio.

Con l’arrivo dei primi freddi si sa, si è molto cagionevoli e soprattutto le vie aeree sono più colpite da vari malanni, quindi se la vostra tosse è gestibile, non grave e non cronica facendo questo preparato avrete grosso sollievo.

Per calmare la tosse assumetene un cucchiaio la mattina e uno la sera, che potrete sciogliere anche in una tazza di tè.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

1 lt Acqua

500 g Zucchero

15 foglie Alloro

1 cm Zenzero fresco

2 Limone bio

Preparazione

Per preparare la ricetta della zuppa di farro e funghi, dopo aver lavato e asciugato tutti gli ingredienti mettete in un pentolino l’acqua con i limoni tagliati a fette, lo zenzero e le foglie di alloro. Quindi mettete sul fuoco.

Quando arriva a bollore aggiungete anche lo zucchero in un sol colpo, mescolate e lasciate sobbollire per 30 minuti.

Quando si sarà ridotto della metà, quando ancora caldo, filtrate il composto e con un imbuto riempite le bottiglie di vetro lavate e asciugate.

A questo punto tappate e conservate lo sciroppo per la tosse in frigorifero.