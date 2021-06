Il semifreddo di ricotta, yogurt e ananas è un dessert light, perfetto in tutti quei pasti un po’ abbondanti per cui alla fine servireste l’ananas come digestivo. Questa è un’elaborazione sul tema, che aggiunge ricotta e yogurt e poco zucchero, ha un aspetto invitante e decisamente pro, anche se è molto facile da fare. La parte più complicata è la meringa italiana, preparata montando gli albumi con lo sciroppo di zucchero, ma non sarà davvero difficile se vi munite di un termometro da cucina e se se fate le cose con lentezza.

Ovviamente l’ananas può essere sostituito con la frutta che preferite, ma la cosa più importante di questa ricetta è lasciar riposare il semifreddo circa mezzora prima di portarlo in tavola, in questo modo si otterrà un dolce freddo ma cremoso.

Se usate l’ananas, non buttate il torsolo, è ricco di fibre ed è la parte più interessante del frutto per mantenere la linea, se avete una centrifuga o un estrattore potete convertirlo in una bevanda dissetante, magari da tenere come base per un cocktail.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

140 g Yogurt Greco

100 g Ananas fresco più 4 fette per servire

80 g Ricotta light

30 g Zucchero

25 g Albumi

Preparazione:

Per preparare la ricetta del semifreddo di ricotta, yogurt e ananas, in un pentolino fate sciogliere lo zucchero con un cucchiaio di acqua e fate sobbollire portando a una temperatura di 110°C.

Nel frattempo iniziate a montare l’albume e unite lo sciroppo a filo facendo attenzione a non versarlo sulle fruste in azione.

Montate finché il composto sarà freddo.

In una ciotola lavorate la ricotta e lo yogurt con una frusta fino a formare una crema omogenea, unite delicatamente la meringa.

Pulite l’ananas fresco eliminando la buccia e il gambo centrale, tagliatelo a piccoli cubetti, pesatene 100 grammi ed uniteli alla crema.

Foderate con della pellicola per alimenti degli stampini monoporzione e riempiteli con il semifreddo, coprite con altra pellicola e mettete in freezer a congelare.

Al momento di servire, tagliate 4 fette di ananas e sovrapponetevi il semifreddo sformato e privato della pellicola.

Attendete almeno 30 minuti prima di mangiarlo.