Le sfogliatine alle mele, sono delle piccole delizie a base di pasta sfoglia croccante e mele caramellate, semplicissime da fare, perfette per l’ora della merenda ma anche per il tè con le amiche, si preparano in pochi minuti e piacciono sempre a tutti.

Per preparare questa ricetta usate le mele con tutta la buccia, che oltre a renderle più belle e colorate, vi aiuterà a fare un carico di vitamine e sali minerali, ovviamente per poterlo fare servono mele non trattate, preferibilmente biologiche e ben lavate.

Le sfogliatine con le mele sono una ricetta velocissima con cui conquisterete i vostri ospiti, un dolce dell’ultimo minuto, perfetto anche come colazione al mattino.

Per rendere le sfogliatine più lucide e belle una volta sfornate spennellatele con la confettura avanzata e servitele tiepide, magari accompagnate da una pallina di gelato a vaniglia.

Potete naturalmente scegliere le mele che preferite per prepararle ma, dal momento che saranno le protagoniste, scegliete una tipologia che abbia un gusto deciso, come le fuji, dalla buccia rossastra con venature che vanno dal verde al giallo ed una polpa croccante e succosa, o anche delle golden, la mela “gialla” per eccellenza, sono più dolci ma ugualmente croccanti, se invece cercate un sapore ancora più dolce provate le royal, dolcissime, impiegate di solito per centrifugati e frullati proprio perchè talmente dolci da non avere bisogno di zucchero, se invece cercate un gusto più acidulo che si sposa alla perfezione con i dolci allora utilizzate le renette, sono le mele per eccellenza utilizzate negli strudel e nelle frittelle di mele proprio per il loro gusto inconfondibile.

Noi non abbiamo aggiunto spezie a queste sfogliatine ma se vi piacciono, optate per cannella, zenzero e cardamomo, una spolverata sulle mele prima di metterle nella pasta sfoglia e il vostro dolce avrà tutto un altro sapore.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 rotolo rettangolare Pasta Sfoglia

2 Mele

2 cucchiai Zucchero Semolato

2-3 cucchiai Confettura di pesca o albicocche

q.b. Acqua

1 Tuorlo d’Uovo

q.b. Zucchero Semolato per caramellare

Preparazione

Per preparare la ricetta delle sfogliatine alle mele, pulite le mele e tagliatele a fettine sottili. Riscaldate la confettura con 2 cucchiai di zucchero e 1 cucchiaio di acqua su fuoco basso.

Stendete la pasta sfoglia in una teglia ricoperta da carta forno e ricavate 6 rettangoli.

Spennellate solo il centro delle sfogliatine con la confettura e ricoprite con le mele lasciando un bordo libero di circa 1 cm.

Spennellate le mele con altra confettura e solo il bordo lasciato libero con il tuorlo d’uovo leggermente sbattuto con un po’ di latte o acqua.

Mettete un po’ di zucchero semolato sulle sfogliatine e infornate in forno preriscaldato a 180° ventilato per circa 20- 25 minuti fino a quando sono belle dorate.