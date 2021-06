Lo smoothie alle fragole e melone con latte d’avena è una bevanda fresca e rigenerante da preparare nella bella stagione. Smoothie è sinonimo di frullato, indica però quelle bevande preparate tutte a base vegetale, senza latte vaccino insomma. È più leggero di un tradizionale frullato anche perché non contiene zucchero, e può essere fatto anche con la verdura e non solo con la frutta.

La moda degli smoothie ha preso piede da qualche anno a questa parte, grazie all’influenza di una tradizione tutta anglosassone. Le combinazioni per realizzarlo sono infinite e ne esistono versioni per ogni stagione dell’anno. La ricetta base prevede solamente frutta o verdura e acqua o cubetti di ghiaccio, ma potete aggiungere del latte vegetale oppure un paio di cucchiai di yogurt vegetale per renderlo più vellutato.

In questa roicetta in particolare i micronutrienti sono molti. Le fragole sono ricchissime di antiossidanti e vitamina C, oltre a calcio, ferro e magnesio. Sono perfette per combattere il colesterolo alto e contengono un’alta percentuale di acido salicilico, ottimo per mantenere sotto controllo la pressione e la fluidità del sangue. Il melone è diuretico e dissetante, visto l’alto contenuto di acqua. È indicato per chi soffre di anemia, in quanto ricco di ferro, ma contiene anche molta vitamina A (betacarotene, contro la formazione dei radicali liberi) e C.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

6 Fragole

2 fette Melone

200 ml Latte di avena

2 Fragole per guarnire

Avena in fiocchi per guarnire

Preparazione:

Per preparare la ricetta dello smoothie alle fragole e melone con latte d’avena, lavate le fragole, eliminate il ciuffo verde e tagliatele in quarti.

Sbucciate il melone e tagliatelo a cubetti.

Mettete la frutta nel bicchiere del frullatore ad immersione, aggiungete il latte d’avena e frullate il tutto fino a ottenere un composto omogeneo e denso.

Servite in vasetti o bicchieri, accompagnandolo con dei fiocchi di avena e altre fragole fresche