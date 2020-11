Gli spaghetti con pesto di broccoli, sarde e uvetta, sembrano ammiccare alla cucina siciliana e al tempo stesso distaccarsene.

E’ una ricetta semplice, ma piena di contrasti: il dolce dell’uvetta e il salato delle alici, la morbidezza del pesto di broccoli e la croccantezza dei pinoli, creano un mix di sapori e consistenze che delizierà il palato e stupirà i vostri ospiti.

Potete preparare il pesto di broccoli e conservarlo in frigorifero, in un barattolo ricoperto di olio, per circa 3 giorni oppure congelarlo in comode monoporzioni ed utilizzarlo al momento di consumarlo, vi basterà scaldarlo in un pentolino o nel microonde e sarà pronto per insaporire la vostra pasta.

I broccoli sono tra le verdure più ricche si vitamine e sali minerali, un’ottima fonte di ferro, potassio, calcio e vitamina A,C, E, K più una vasta gamma di vitamine B, tra cui anche l’acido folico e se non bastasse sono anche ricchissimi di antiossidanti, tutte queste proprietà rendono questa verdura un prezioso alleato per la nostra salute, sono degli antinfiammatori naturali, aiutano a mantenere sano il cuore, fortificano le ossa e aiutano a preservare la vista, in più, cosa gradita a chi segue una dieta ipocalorica hanno anche un altissimo potere di sazietà a fronte di un apporto calorico veramente irrisorio, aiutano nel controllo della glicemia e contengono moltissime sostanze utili per la prevenzione dei tumori, soprattutto per quello alla prostata. aiutano inoltre il fegato a mantenersi pulito e in più favoriscono le funzioni cerebrali aiutando a contrastare il normale declino cognitivo dovuto alla senilità.

In questo piatto però abbiamo voluto condensare altri elementi preziosi per il nostro organismo, non solo i pinoli, che con i loro grassi “buoni” aiutano a mantenere basso il livello di colesterolo, ma anche le sarde, considerato un pesce povero, ma ricchissimo di vitamine, sali minerali e nutrienti fondamentali, un piatto completo e bilanciato, che riesce ad appagare non solo il corpo ma anche il gusto.

Durata

Tempo di preparazione: 35 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per il pesto

300 g Broccoli

30 ml Olio Extravergine D’Oliva

30 g Mandorle

20 g Pinoli

20 g Pecorino romano

20 g Grana Padano

½ spicchio Aglio

q.b. Sale

Per il resto del condimento

400 g di filetti Sarde fresche già pulite

20 ml Olio Extravergine D’Oliva

30 g Uvetta

20 g Pinoli

½ Cipolla bianca

3 filetti Acciughe sott’olio

Pepe

320 g Pasta tipo spaghetti

Preparazione

Per preparare la ricetta degli spaghetti con pesto di broccoli, sarde e uvetta, mettete a bagno l’uvetta nell’acqua per circa due ore.

Preparate il pesto: cuocete i broccoli in acqua bollente salata per 5 o 6 minuti, poi scolateli e immergeteli in acqua ghiacciata, in modo da preservarne il colore brillante.

Asciugateli e frullateli assieme allo spicchio d’aglio privato dall’anima, ai pinoli, le mandorle, il pecorino e il grana, emulsionando con l’olio extra vergine d’oliva e aggiustando di sale.

Sciacquate sotto l’acqua corrente i filetti di sarda e asciugateli per bene, poi tagliateli a pezzetti.

Mondate e tritate finemente la cipolla e ponetela in una padella assieme all’olio e ai filetti di acciuga, fate appassire la cipolla e sciogliere i filetti d’acciuga a fuoco dolce, mescolando di tanto in tanto.

Versate nella padella le sarde, dopo un paio di minuti aggiungete l’uvetta strizzata e i pinoli, aggiustate di sale, pepate e fate cuocere per circa 10 minuti a fuoco basso.

Nel frattempo mettete a bollire l’acqua bollente salata per la pasta e al bollore versate gli spaghetti e fateli cuocere rispettando i minuti di cottura riportati sulla scatola. Scolateli al dente e conservate 2 cucchiai di acqua di cottura.

Versate gli spaghetti nella padella delle sarde, aggiungete l’acqua di cottura e il pesto di broccoli e mescolate per uniformare gli ingredienti.

Servite guarnendo il piatto con pinoli tostati.