Le stelle di pasta sfoglia con mousse di mortadella, sono un’idea veloce per realizzare degli squisiti bocconcini ideali per un aperitivo, un antipasto, un buffet o una cena in piedi.

Una ricetta semplice ma sfiziosa, vol au vent graziosi, perfetti per abbellire la vostra tavola delle feste, vi basteranno solo dei taglia biscotti a forma di stella, ma potrete scegliere anche altre forme, purché dello stesso tipo, ma in due misure differenti, una più grande e una più piccola.

Le stelle di sfoglia verranno poi riempite con una mousse a base di mortadella che si realizza in un lampo e, secondo necessità, potrete sostituire con un altro salume o con lo stesso peso indicato in ricetta di tonno sgocciolato.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 Pasta Sfoglia rettangolare già pronta

1 Uovo

100 g Mortadella

100 g Formaggio fresco spalmabile

20 g Pistacchi tritati

Preparazione

Per preparare la ricetta delle stelle di pasta sfoglia con mousse di mortadella, srotolate la pasta sfoglia e ricavate tante stelle con la forma più grande.

Alcune stelle andranno bucate al centro con lo stampo più piccolo. Adagiate due stelle bucate su una piena, una sopra l’altra.

Cercate di far coincidere i bordi. Bucate la base con i rebbi di una forchetta. Cuocete anche qualche stellina più piccola per decorazione.

Pressate insieme gli avanzi di sfoglia, senza impastare, e proseguite nel formare i vostri vol au vent. Pennellate la superficie con l’uovo battuto.

Cuocete in forno caldo a 200 gradi per 15 minuti, almeno finché le stelle risulteranno belle colorate. Spegnete e lasciate freddare completamente.

Preparate la mousse frullando la mortadella tagliata a strisce insieme con il formaggio spalmabile.

Riempite una tasca da pasticcere, ma potete usare anche un cucchiaio, e farcite le vostre stelle di sfoglia.

Tritate i pistacchi e ricoprite la mousse di mortadella. Guarnite con le stelle di sfoglia più piccole.