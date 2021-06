Lo stoccafisso alla genovese arrosto è un secondo piatto di pesce tipico della Liguria. Nella cucina ligure lo stoccafisso ha sempre avuto un posto in primo piano, anzi sembra che i primi scambi commerciali tra Genova e paesi nordici, da cui proviene questo pesce, risalgano addirittura al 1587. Nella tradizione genovese lo stoccafisso generalmente si serve in umido o arrosto ed è spesso accompagnato da aglio e patate ma anche da acciughe e funghi.

Lo stoccafisso è merluzzo essiccato all’aria, per essere consumato deve essere ammollato per due giorni in modo che si reidrati. Per non compiere questa operazione ci sono due modi: comprare il baccalà, una preparazione diversa che prevede la conservazione in una soluzione salina, oppure acquistare lo stoccafisso ammollato e conservato sottovuoto, che ormai diverse aziende producono.

Lo stoccafissoè un pesce povero di grassi, con poche calorie e molti omega3, adatto anche ai bambini.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti

mezza Cipolla

1 Carota

1 mazzetto Prezzemolo piccolo

4 Acciughe salate

30 gr Pinoli

2 cucchiai Concentrato Di Pomodoro

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

300 gr Stoccafisso polpa ammollata

300 gr Funghi misti

5 Pomodori ciliegini

1 macinata Pepe Nero

1 cucchiaino Sale Fino

Preparazione:

Per preparare la ricetta dello stoccafisso alla genovese arrosto, mettete a bagno in acqua fredda i pinoli.

Pulite in funghi con un panno umido e tagliate la parte terrosa del gambo.

Affettate e tritate grossolanamente la cipolla.

Tritate i pinoli, tagliate la carota a fettine a poi passatela al mixer insieme ai funghi.

Ungete con un cucchiaio di olio una padella antiaderente e fate soffriggere a fuoco basso: cipolla, funghi, carote e pinoli.

Nel frattempo sciacquate le acciughe eliminate la lisca centrale, tagliate la coda e con una pinzetta estraete eventuali spine.

Sminuzzate le acciughe pulite con un coltello e aggiungetele al soffritto che avete lasciato sul fuoco.

Ora aggiungete il concentrato di pomodoro, lo stoccafisso ed i pomodori tagliati a metà.

Lasciate cuocere circa 8 minuti.

Salate pepate e mescolate bene.

Fuori dal fuoco decorate con il prezzemolo e condite con un cucchiaio di olio. Servite caldo.