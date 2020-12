Lo stoccafisso alla ligure con patate è sicuramente uno dei piatti tipici della nostra tradizione italiana, la carne di questo pesce, cosi morbida ma saporita, si sposa perfettamente con le patate, il pomodoro e i pinoli, che non mancano mai in ogni ricetta ligure che si rispetti.

Per questa ricetta vi consigliamo di utilizzare uno stoccafisso già ammollato, pronto per la cottura, per cui vi basterà preparare il soffritto, versare i pomodori, le patate e infine versare lo stoccafisso in padella, nel caso optaste per uno stoccafisso non pre-ammollato, ricordate di cominciare almeno un giorno prima, in modo da dissalare il pesce e renderlo morbido e pronto da cuocere.

In questa ricetta non abbiamo previsto il sale dato che il pesce è già molto salato di suo, controllate però a fine cottura, soprattutto per quanto riguarda le patate e aggiustate nel caso ci fosse bisogno.

Dal XVII secolo, grazie ai commerci con il Portogallo, la Liguria ha inserito lo stoccafisso nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, tra i più famosi c’è quello “badalucchese”, del comune di Badalucco nell’entroterra ligure, la leggenda vuole che gli abitanti si fossero rifugiati in questo comune per salvarsi dall’attacco dei Saraceni e che riuscirono a resistere all’assedio proprio nutrendosi con lo stoccafisso.

La ricetta tradizionale prevede inoltre anche una manciata abbondante di olive, se vi piacciono, unitele a fine cottura, insieme ai pinoli.

Questo piatto può essere anche gustato il giorno dopo, lasciandolo chiuso in un contenitore ermetico in frigo. Sarà ancora più buono poiché i sapori del pesce e del condimento verranno assorbiti lentamente.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Stoccafisso

1 Carota

1 Cipolla Rossa

200 g Pomodori Pelati

Prezzemolo

10 Patate novelle

20 g Pinoli

1 Arancia

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta dello stoccafisso alla ligure con patate, tritate in un mixer la carota e la cipolla. Versate abbondante olio in una casseruola e unitevi il trito. Fate rosolare a fiamma vivace per 5 minuti. Unite quindi i pomodori pelati e fate cuocere ancora 5 minuti.

Tagliate le patate novelle a rondelle e versatele in pentola. Unite lo stoccafisso e abbassate la fiamma. Spremete l’arancia e versate il succo in pentola. Fate cuocere con il coperchio per 15 minuti.

A minuti dalla fine unite i pinoli e il prezzemolo. Servite caldo.