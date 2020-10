Gli strozzapreti fatti in casa, o strangolapreti, sono un formato originario del centro Italia, sono probabilmente la pasta più semplice in assoluto da fare in casa, non richiede l’uso di macchinette per stendere l’impasto né tanto meno di saper fare la sfoglia, questa pasta non passa di cottura e rimane al dente, sono perfetti sia per primi piatti a base di carne che per quelli a base di pesce o verdure.

E’ una ricetta perfetta da preparare anche con l’aiuto dei vostri bambini perché è l’unica pasta dall’estetica “imperfetta” che non richiede troppa manualità.

Ciò che vi serve per preparare la ricetta degli strozzapreti è solo una spianatoia e un matterello e pochi, semplici ed economici ingredienti, proprio come la tradizione contadina di una volta comanda.

Nell’aggiunta degli ingredienti, abbiate cura di non mettere a diretto contatto l’uovo con l’acqua calda per evitare che si cuocia: mischiando tutto nella farina l’impasto verrà perfetto.

Gli strozzapreti che non utilizzate per il pasto distanziateli e riponeteli subito in congelatore, quando sono ben congelati li potrete mettere in un sacchetto di plastica per poi utilizzarli all’occorrenza.

Il nome di questa pasta è dovuta alla sua forma, che per molti non risulta particolarmente agevole da mangiare, da qui la capacità di “strozzare” chi è particolarmente ghiotto da consumarli e in questa caratteristica dell’avventore che risiede invece la seconda parte del termine, che allude, neanche tanto velatamente, alla proverbiale golosità dei preti.

Questo formato viene spesso citato anche nella letteratura romanesca e nascono come una pasta da preparare per i giorni di festa o per i ranghi più elevati, il motivo è chiaro e risiede nel costo che aveva la farina, il grano infatti era più costoso e meno produttivo in termini di raccolto, per questo solo la borghesia poteva permettersi di comprare ed utilizzarlo per preparare pane e pasta, le classi più povere cercavano degli escamotage con il mais e le patate, più nutrienti, meno costosi e più produttiva nel raccolto.

Durata

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 kg Farina bianca “00” o tipo 1

1 Uovo medio

450 g Acqua calda

1 pizzico Sale fino

Preparazione

Per preparare la ricetta degli strozzapreti fatti in casa, mettete le due farine con il sale in una ciotola capiente.

In un pentolino sul fuoco mettete a scaldare l’acqua.

Versate al centro della farina l’acqua e mischiate leggermente, poi aggiungete l’uovo continuando a mischiare.

Impastate energicamente fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Lasciate riposare l’impasto almeno un’ora in un sacchetto di plastica o coperto con della pellicola trasparente.

Stendete l’impasto dello spessore di 3 millimetri circa aiutandovi con della farina.

Tagliate delle file di 1 cm circa l’una dall’altra.

Arrotolate l’impasto fra le mani e strappate l’impasto ogni 3-4 cm.

Aggiungete agli strozzapreti abbondante farina e cuoceteli in acqua bollente salata il prima possibile, per evitare che si attacchino fra loro. Conditeli a piacimento.