Il tajine di pollo e verdure è un secondo piatto preparato nella tajine, una pentola in terracotta adatta alle cotture lente. È originaria della cultura marocchina e i piatti che vi si preparano prendo proprio il nome “tajine di…”. Solitamente vi si cucinano delle portate che assomigliano ai nostri stufati: carne di pollo o agnello cucinate con le verdure, versioni vegetariane di sola frutta e ortaggi o, infine, preparazioni con il pesce, spesso quello azzurro.

La caratteristica principale di questo piatto sono le spezie: durante la cottura nella tajine si sviluppa il vapore che piano piano cuocerà e insaporirà le pietanze, e gli aromi delle spezie usate si fonderanno insieme, esaltando tutti i sapori.

Nella ricetta viene usato anche un ingrediente particolare, tipico della cucina marocchina, che potrete tranquillamente preparare in casa: il limone confit. Si tratta di limoni interi messi sotto sale e lasciati macerare per un mese. Sono ottimi in piatti come questi e sono buoni anche usati all’interno di insalate. Per preparare il limone confit vi basterà lavare un limone non trattato, metterlo in un barattolo e ricoprirlo di sale grosso, va fatto macerare al chiuso per circa 1 mese. Se non l’avete, potete comunque sostituirlo con un limone fresco tagliato a spicchi, ma evidentemente il sapore sarà diverso.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti

6 Fusi Di Pollo

1 spicchio Aglio

2 Carciofi

1 Carota

200 g Fagiolini

1/2 Cipolla

1 Limone Confit

5 cm Zenzero

1 cucchiaino Curcuma

1 cucchiaino Curry in polvere

1 pizzico Cannella

1/2 cucchiaino Olio di sesamo

5 grani Pepe Nero

1 Chiodo Di Garofano

250 ml Brodo vegetale

15 g Burro

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Preparazione:

Per preparare la ricetta del tajine di pollo e verdure, per prima cosa pulite le verdure: pelate le carote e tagliatele a listarelle, spuntate i fagiolini, pulite i carciofi e tagliateli a spicchi, pelate mezza cipolla e affettatela grossolanamente.

Mettete la tajine sul fuoco, aggiungete 15 g di burro, mezzo cucchiaino di olio di sesamo e 2 cucchiai di olio evo.

Aggiungete lo spicchio d’aglio e lo zenzero, che avrete pelato e tagliato a tocchi.

Lasciate che il condimento si insaporisca qualche istante, poi aggiungete i fusi di pollo e rosolateli per pochi minuti.

Aggiungete tutte le verdure e il limone confit tagliato a pezzi.

Aggiungete ora le spezie, aggiustate di sale e bagnate con un paio di mestoli di brodo.

Chiudete la tajine, abbassate la fiamma al minimo e lasciate cuocere per circa 1 ora.

A fine cottura spegnete il fuco e lasciate riposare 10 minuti senza aprire il coperchio prima di servire.