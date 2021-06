Il tè freddo thailandese è una bevanda dissetante e rinfrescante che si prepara al momento e unisce le proprietà antiossidanti del tè nero a quelle nutritive e ricche di vitamine del latte di cocco.

Se volete spingere ancora di più sul gusto esotico, potete aromatizzare il vostro tè thailandese con chiodi di garofano, anice stellato e cannella.

Il latte di cocco, che porta con sé tutti i benefici della noce di cocco dimezzandone però le calorie, si può anche preparare in casa, basta mettere da parte l’acqua contenuta dentro la noce e poi frullare la polpa con due parti di acqua, far macerare per una ventina di minuti e filtrare. Si conserva in frigo per tre giorni.

Il tè nero, dal canto suo, contiene polifenoli e tannini, è un ottimo alleato per contrastare l’invecchiamento e mantenere il cuore in salute. È inoltre uno stimolante, esattamente come il caffè.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

1 cucchiaino di foglie Tè nero

100 ml Latte Di Cocco

Preparazione:

Per preparare la ricetta del tè freddo thailandese, preparate il tè mettendo le foglie in infusione per 5 minuti.

Riempite un bicchiere alto con il ghiaccio.

Versate il tè filtrato dalle foglie.

Unite il latte di cocco.

Bevete.