Il tiramisù salato con couscous e pomodorini è un antipasto o un primo piatto estivo, dipende da come decidete di servirlo. È una ricetta veloce, che sfrutta il couscous precotto, e che lo cuoce in un modo un po’ diverso dal solito, nel succo di pomodoro, in modo da gonfiarlo e contemporaneamente conferirgli un bel colore rosso e un gusto mediterraneo.

La crema di robiola, che va intervallata in strati al couscous, è formaggio fresco lavorato con un trito di menta, che gli dà profumo e leggerezza. Se volete una crema più delicata e morbida potete aggiungere un goccio di latte, se invece volete smorzare il gusto della robiola potete sostituirne metà con della ricotta vaccina.

Il tocco goloso in questo piatto sono indubbiamente i pomodorini confit, caramellati con il miele, una cottura che concentra i sapori e fa uscire tutto il gusto di zucchero dai pomodorini, che ne sono ricchi.

Per apprezzare appieno l’insieme di questi sapori, servite il tiramisù a temperatura ambiente, in monoporzioni, come vi consigliamo qui, oppure fatene una teglia, da cui gli ospiti si serviranno a cucchiaiate, sarà meno pittoresco, ma estremamente conviviale.

Durata

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 70 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti

Per il couscous:

125 g couscous

150 ml Pomodori succo

60 ml Acqua

Un pizzico Sale

1 cucchiaino Limone scorza

qb cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

4-5 foglie Menta fresca

Per i pomodorini confit:

12 Pomodorino

1 cucchiaio Miele chiaro

3 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Un pizzico Sale

1 spicchio Aglio

Per la crema di robiola:

300 g Robiola

4-5 foglie Menta fresca

Preparazione:

Per preparare la ricetta del tiramisù salato con couscous e pomodorini, accendete il forno a 190°C.

Lavate i pomodorini e tagliateli a metà.

Metteteli in una teglia rivestita di carta forno con la parte tagliata rivolta verso l’altro.

Unite lo spicchio di aglio pelato e tagliato in 2-3 pezzi.

Emulsionate il miele insieme all’olio, quindi irrorate i pomodorini e completate con un bel pizzico di sale.

Infornate per 30 minuti o finché i pomodorini non sono morbidi e succosi.



Nel frattempo, portate a ebollizione il succo di pomodoro con un cucchiaio di olio e un pizzico di sale.

Unite il couscous, mescolate e fatelo gonfiare per 4 minuti.

Rimettete quindi il couscous sul fuoco aggiungendo un paio di cucchiai di olio e cuocete a fuoco lento per 3-4 minuti, mescolando con una forchetta per separare bene i chicchi.

Una volta trascorso questo tempo, spegnete e fate raffreddare.

Una volta freddo, unite la menta tritata finemente.



Mettete la robiola in una terrina e lavoratela con una forchetta fino a renderla morbida e cremosa.

Unite una macinata di pepe, la menta tritata finemente e mescolate bene.

Mettete il composto in una sac à poche.

Quando i pomodorini e il couscous saranno freddi, assemblate i bicchieri di tiramisù: mettete sul fondo di ogni bicchiere due cucchiai di couscous.

Unite quindi uno strato di crema di robiola alla menta e uno di pomodorini.

Ripetete l’operazione alternando un altro strato di couscous e uno di crema.

Completate con un paio di pomodorini confit, qualche granello di couscous e una fogliolina di menta.

Servite a temperatura ambiente.