I toast con vitello senape e cetriolini sono un modo veloce e alternativo di preparare un toast, il loro punto di forza sta nella bistecca di vitello marinata e poi grigliata velocemente, in modo da rimanere tenera e saporita. Oltre alla bistecca, la cipolla caramellata e la senape concludono il giro del gusto. A conti fatti si tratta di un mash up tra toast e hamburger.

Il toast in italiano si riferisce al pane a cassetta tostato e farcito con prosciutto cotto e formaggio, ma la parola toast in inglese significa semplicemente tostato, e si riferisce alle fette di pane tostato che si servono, soprattutto a colazione, accompagnate dal burro.

Una cosa molto simile al nostro toast, nel mondo anglosassone, è invece il grilled cheese, anche se s tratta di due fette di pane farcite di formaggio filante, in genere cheddar bianco, senza prosciutto e con aggiunta di burro.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

2 bistecchine Vitello da 80 g

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 Cipolla rossa di Tropea

2 cucchiai Zucchero

1 cucchiaio Aceto di vino rosso

1 cucchiaio Timo in foglie

1 rametto Rosmarino

8 fette Pane in cassetta

2 cucchiai Senape dolce

80 g Formaggio filante

4 Cetriolini affettati sott’aceto

Preparazione

Per preparare la ricetta dei toast con vitello senape e cetriolini, cominciate con il far marinare le bistecchine in 1 cucchiaio d’olio e le spezie indicate e mettete in frigorifero per almeno 2 ore.

Scaldate l’olio in una padella e unitevi le cipolle affettate, lo zucchero e l’aceto, fate caramellare per pochi minuti e tenete da parte.

Spennellate le bistecchine con l’olio rimanente.

Scaldate la griglia e cuocete le bistecche per circa 2 minuti.

Tagliate le bistecchine a metà e mettete da parte.

Tostate il pane sulla griglia adagiandovi su 2 di queste il formaggio in modo che possa filare.

Spalmate la senape sulle fette di pane.

Distribuite a strati tra 3 fette di pane i cetriolini, la carne e la cipolla caramellata.

Terminate con l’ultima fetta di pane su cui avrete fuso il formaggio.