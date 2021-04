Il tofu saltato con anacardi è un secondo piatto vegano, che diventa un piatto unico con un’aggiunta di verdure e riso. Il sapore è quello tipico delle preparazioni orientali, con salsa di soia e frutta secca saltata nel wok. Il tofu, il cui sapore è neutro, viene arricchito dalla marinatura con salsa di soia e cipolla.

Il tofu é uno degli ingredienti fra i più importanti della cucina asiatica: Cina, Korea, Giappone, Cina, Thailandia e Vietnam ne fanno grande uso da diversi secoli. Il tofu nasce dalla coagulazione del latte di soia ed é venduto generalmente a “blocchi”. Lo si trova morbido (la consistenza é simile alla crescenza), a pasta medio-ferma e a pasta dura. Viene utilizzato come sostituto del formaggio nelle diete vegane, ma non solo, ha infatti un elevato apporto proteico ed é ricco di ferro e sali minerali.

Durata

Tempo di preparazione: 25 minuti

Tempo di cottura: 7 minuti

Tempo totale: 32 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

150 gr Anacardi

500 gr Tofu a pasta ferma

½ bicchiere Salsa Di Soia

3-4 Cipolline verdi fresche

1 cucchiaino Burro di noccioline

1 spicchio Aglio

3 cucchiai Olio

Peperoncini facoltativo

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta del tofu saltato con anacardi, fate saltare gli anacardi per qualche minuto, in una padella antiaderente, facendo attenzione a non farli attaccare.

Tagliate il tofu in piccoli cubetti e mettetelo in una ciotola con la salsa di soia.

Affettate finemente le cipolline e aggiungetele al tofu, lasciate insaporire per circa 15-20 minuti.

In una padella mettete lo spicchio d’aglio con l’olio, aggiungete il burro di noccioline e fatelo sciogliere e fuoco basso.

Aumentate la fiamma e aggiungete il tofu con 2-3 cucchiai di marinata, un pizzico di peperoncino e lasciate cuocere per 5 minuti circa, aggiungete gli anacardi e spegnete.

Servite con un’insalata di cavolo crudo o dei broccoli e del riso Thai al vapore.