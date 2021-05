La torta al rabarbaro e fragole è tipica della tradizione inglese, in cui il rabarbaro la fa da padrone in molte preparazioni dolci. Si tratta di una crostata con un tipico gusto non troppo dolce, dovuto alle note asprigne del rabarbaro, che vengono però smorzate dalla dolcezza delle fragole, creando un connubio perfetto.

L’impasto è costituito da una pasta matta, una sorta di frolla in cui non vengono usate le uova. Solitamente questa pie viene coperta con un reticolo di pasta, caratteristica che le dà il tipico nome inglese “Rhubarb and strawberry lattice pie” (lattice = reticolo). Il risultato che otterrete è una torta piuttosto croccante: non utilizzando uova l’impasto rimane infatti meno friabile, ma è più adatto a contenere il ripieno umido e pesante.

La maggiore difficoltà che incontrerete nel preparare questa torta è trovare il rabarbaro: il mese più adatto per usarlo in cucina è maggio, quando viene raccolto. Al momento dell’acquisto assicuratevi che le coste di rabarbaro siano ben rosse e sode. Potete conservarle in frigorifero per qualche giorno prima di usarle, chiuse in un sacchetto di plastica. Se non lo troate fresco, online lo vendono surgelato.

Un altra difficoltà della torta è realizzare il reticolo: si parte da 6 strisce disposte sulla torta equidistanti e si segue il seguente procedimento: sollevate per metà la 2a, la 4a e la 6a e adagiatevi al di sotto perpendicolarmente un’altra striscia di pasta. Abbassate le strisce alzate. Sollevate la 1a, la 3a e la 5a striscia e adagiatevi al di sotto sempre perpendicolarmente un’altra striscia di pasta. Abbassatele. Sollevate nuovamente la 2a, la 4a e la 6a striscia e adagiatene un’altra al di sotto, sempre in modo perpendicolare. Ripetete gli stessi passaggi per l’altra metà della tortiera, finché avrete ultimato il reticolato che coprirà la vostra pie.

Durata

Tempo di preparazione: 90 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 135 minuti + 1 ora di riposo

Dosi per

8 persone

Ingredienti

Per la pasta:

320 gr Farina 00

220 gr Burro

1 cucchiaio Zucchero

4/5 cucchiai Acqua

1 cucchiaio Aceto Di Mele

Per il ripieno:

450 gr Fragole

350 gr Rabarbaro

160 gr Zucchero più 1 cucchiaio

1 Albume

50 gr Amido di Mais o maizena più un cucchiaino

1/2 cucchiaino Cannella

2 cucchiai Latte

Preparazione:

Per preparare la ricetta della torta al rabarbaro e fragole, mescolate farina e zucchero in un robot da cucina, azionando le lame per qualche secondo.

Aggiungete il burro molto freddo e tagliato a dadini, fate girare le lame velocemente a intermittenza per 3/4 volte, fino ad ottenere un composto sabbioso.

Versate il composto in una ciotola e aggiungete l’aceto di mele e 4 cucchiai d’acqua, tenendo il 5° da parte nel caso vi serva per amalgamare meglio l’impasto

Mescolate velocemente e compattate con le mani, formate due diverse palle (una più grande e una più piccola), avvolgetele nella pellicola e fatele riposare in frigorifero per almeno 1 ora.

Trascorso il tempo di riposo, stendete la palla più grande in un disco di 22/23 cm di diametro e foderate una tortiera da 20 cm (che avrete precedentemente imburrato e infarinato), avendo cura che l’impasto sbordi un po’.

Tagliate la pasta in eccesso e mettete a riposare in frigorifero per 30 minuti circa.

Lavate il rabarbaro, spuntatelo e togliete la pellicola più esterna, senza eliminare la parte rossa.

Tagliatelo a tocchetti e mettete da parte

Pulite le fragole, eliminate il ciuffo verde e tagliate anche loro a dadini.

Unitele al rabarbaro, aggiungete l’amido di mais, lo zucchero, la cannella e mescolate bene.

Riprendete la tortiera dal frigo e spennellate l’interno con l’albume, dopodiché distribuite sulla base il cucchiaio di amido rimasto.

Versate il ripieno e rimettete in frigorifero.

Prendete dal frigorifero la palla di pasta più piccola e stendetela in un disco da cui ricaverete poi 12 strisce di lunghezze diverse.

Riprendete la tortiera e disponete sulla superficie 6 strisce

Accendete il forno a 220°C.

Spennellate il reticolo con il latte e spolverate con un cucchiaio di zucchero.

Foderate i bordi della tortiera con dell’alluminio per evitare che si anneriscano troppo in cottura.

Appoggiate la tortiera su una teglia, rivestita anch’essa con alluminio (il ripieno a volte può fuoriuscire dal reticolo quando sobbolle).

Infornate per 35 minuti, togliete l’alluminio e proseguite per altri 10 minuti.

Sfornate e lasciate raffreddare per 4/5 ore prima di sformare la torta.