La torta alla panna e limone senza uova è una torta profumatissima, dalla consistenza soffice e umida: facilissima da realizzare, perfetta per la merenda e la colazione.

La particolarità di questa ricetta è quella di non avere uova nell’impasto, risultando così perfetta per gli intolleranti o per chi vuole diminuire il consumo di questo alimento.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 70 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

250 g Farina di tipo 2

250 g Zucchero

250 g Panna Fresca

90 g Burro fuso

1 Limone

1/2 bustina Lievito per dolci

1 pizzico Sale Fino

1 manciata Meringa

1 Limone

q.b. Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta alla panna e limone senza uova, disponete in una ciotola la farina assieme al lievito setacciato, allo zucchero e ad un pizzico di sale fino.

Aggiungete la scorza del limone. Unite quindi il succo spremuto di mezzo limone, il burro fuso e la panna fresca liquida.

Mescolate con un cucchiaio di legno fino ad ottenere un composto omogeno: trasferite quindi in uno stampo imburrato e infarinato (dal diametro di 20 cm).

Infornate a 130°C nella parte centrale del forno per circa 70 minuti (prova dello stecchino).

Fate freddare su una gratella per dolci, spolverate con lo zucchero a velo e decorate con fettine di limone e meringhette.