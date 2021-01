La torta cioccolato e torrone è il dolce ideale per riciclare il torrone avanzato dalle feste, golosa e semplicissima.

Una ricetta molto facile da fare perché l’impasto si prepara in pochi minuti sporcando una sola ciotola, è’ senza lievito e senza burro e ha una consistenza morbida e umida, con una nota croccante data dalla granella di torrone.

Noi abbiamo optato per del torrone classico, bianco, per creare un contrasto con il cioccolato fondente presente nell’impasto, ma se vi è avanzato del torrone al gianduia andrà bene lo stesso.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per la torta

100 g Cioccolato fondente

100 g Torrone

170 g Ricotta

2 Uova

50 g Zucchero

100 g Farina

50 g Olio di semi

Per la decorazione

q.b. Torrone

50 g Ricotta

2 cucchiaini Zucchero

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta cioccolato e torrone, sciogliete il cioccolato (a bagnomaria o al microonde). Aggiungete il torrone tritato. Aggiungete anche la ricotta e amalgamate.

Inserite ora le uova e incorporatele. Aggiungete lo zucchero e la farina, infine l’olio. Mescolate bene: dovreste ottenere un impasto morbido, di consistenza cremosa, ma non liscio per via dei pezzetti di torrone.

Versate il composto in una tortiera da 20 cm, dopo averla imburrata o foderata con carta forno, e cuocete in forno a 180° per circa 45 minuti. Inserendo uno stuzzicadenti deve uscire asciutto.

Mescolate ricotta e zucchero per realizzare una crema di ricotta, poi mettetela nel sac-a-poche e usatela per decorare la torta. Noi abbiamo “disegnato” una riga ondulata con la granella di torrone e abbiamo completato con piccoli “fiorellini” di crema di ricotta.