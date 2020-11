La torta cocco e cacao, è il dolce ideale per la colazione o per la merenda, magari con una tazza dii cioccolata calda o un buon tè, morbida e gustosa, si prepara veramente in un attimo.

Per rendere questa ricetta ancora più golosa abbiamo aggiunto la glassa al cacao a base d’acqua, leggera e golosa, donerà al vostro dolce un gusto e un aspetto ancora più invitante, forse è inutile dirlo ma il matrimonio tra cacao e cocco non avrà mai fine troppo azzeccato.

Questa torta resta morbida come appena fatta per molti giorni, conservatala sotto un campana di vetro o in alternativa coprite con pellicola alimentare.

La farina di cocco non ha lo stesso valore energetico delle altre farine, è ricca di grassi saturi facilmente assorbibili attraverso il sangue ed è ottima per fornire energia da bruciare prima di un allenamento, contiene anche moltissime fibre e sali minerali, oltre ad avere un bassissimo indice glicemico ed essere senza glutine, il che la rende ideale sia per i diabetici che per chi soffre di celiachia.

Molti confondono la farina di cocco con il cocco rapè, che sono però due cose ben diverse, ve ne abbiamo parlato molto bene anche quando vi abbiamo suggerito come usare il cocco, sfruttando tutte le sue consistenze, il cocco rapè altro non è che la polpa grattugiata del cocco, la farina di cocco invece si ottiene dalla disidratazione della polpa del cocco e poi la sua successiva raffinazione, nella sua forma più pura infatti non ha il tipico sapore del cocco, il che la rende perfetta sia per i dolci che per le preparazioni salate, utilizzata come addensante per le zuppe ad esempio, per gli stufati ma anche nei frullati.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per la torta al cocco e cacao

150 g Farina di Cocco

150 g Farina 00

4 Uova

150 g Burro

50 g Cacao amaro

100 ml Latte

1 bustina Lievito per dolci

Per la glassa al cacao

80 g Acqua

80 g Cacao amaro

4 cucchiai Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta cocco e cacao, versate in una ciotola la farina di cocco e la farina 00.

Aggiungete il latte e le uova, sempre mescolando. Unite adesso il burro fuso e subito dopo il cacao.

Per ultimo aggiungete il burro. Mescolate ancora il tutto e versate il composto in una teglia imburrata e infarinata.

Cuocete la torta al cocco e cacao per circa 40 minuti a 180°. Lasciate raffreddare la torta.

Per la glassa, procuratevi un pentolino e una frusta, versate l’acqua nel pentolino, aggiungete piano pino mescolando il cacao e poi o zucchero a velo.

Portate a ebollizione e scendete il pentolino dal fuoco, fate raffreddare la glassa.

Una volta fredda versate la glassa sulla torta facendola scivolare su tutta la superficie.