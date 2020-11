La torta cookies alla nutella, è una torta molto semplice e veloce da preparare, due strati di impasto che altro non è se non quello dei cookies i biscotti americani, con una farcitura di Nutella o qualsiasi altra crema spalmabile alle nocciole.

Una ricetta golosa per una torta che si mantiene perfettamente per diversi giorni, una crosticina croccante sui bordi e un ripieno morbido, cheewy come direbbero gli americani, quasi cremosa al centro, è possibile apportare molteplici varianti, fra le più classiche l’aggiunta di noci, nocciole, mandorle oppure utilizzare il cioccolato bianco o i fiocchi d’avena nell’impasto.

I primi cookies sembra siano comparsi intorno al 1930, nel Massachusetts, grazie a Ruth Wakefield, proprietaria di un lodge il Toll House Inn, che preparava abitualmente per i suoi clienti biscotti al burro da servire a colazione, come spesso accade in pasticceria, sembra che un giorno la donna, preparando i suoi famosi biscotti si accorse di non avere un ingrediente fondamentale il il Baker’s chocolate, un tipo di cioccolato americano molto amaro e scioglievole, che si utilizza solo previa cottura, per ovviare a questo inconveniente Ruth decise di utilizzare una barretta di cioccolato semidolce, ridotta in pezzi, barretta donatale tempo prima niente meno che dall’amico Andrew Nestlé, quando fece per sfornare i suoi biscotti però si accorse che i pezzi di cioccolato della barretta non si erano sciolti come aveva immaginato ma restavano anzi ben visibili, decise comunque di servirli nel suo locale e meno male aggiuremmo, fu ovviamente un trionfo, tanto che la ricetta finì persino sul giornale di Boston e in radio, nel programma: “Cibi famosi da luoghi famosi” di Betty Crocker.

La cookies mania dilagava, in tutte le cucine americane le massaie preparavano i famosi cookies di Ruth, per i quali era essenziale la Nestlé Semi-Sweet Chocolate Bar, di conseguenza anche Andrew Nestlè vide un’impennata delle vendite improvvisa e nel 1939 avvia la produzione di chips, le gocce di cioccolato già pronte all’uso, ma non si limitò a questo, propose anche a Ruth una fornitura a vita di cioccolato purché la donna accettasse di stampare sul retro della confezione la ricetta dei “The Famous Toll House Cookie” come erano conosciuti all’epoca e ancora oggi dietro le confezioni delle Nestlé Toll House Semi-Sweet Chocolate Morsels è stampata la ricetta di uno dei biscotti più iconici a stelle e strisce.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

1o Persone

Ingredienti

230 g Farina 00

150 g Zucchero di canna

1 Uovo

130 g Burro temperatura ambiente

1 cucchiaino Lievito per dolci

150 g Cioccolato gocce

100 g Nutella

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta cookies alla nutella, mettete in una ciotola la farina e il lievito setacciati, unite lo zucchero e il burro morbido, cominciate a impastare, dovrete ottenere un impasto tipo briciole. Unite l’uovo e amalgamatelo all’impasto.

Una volta incorporato l’uovo unite le gocce di cioccolata e amalgamate lavorando rapidamente l’impasto.

Accendete il forno a 180 gradi, mentre si scalda imburrate una tortiera di 22 cm di diametro e distribuitevi metà impasto cercando di livellare la superficie perchè sia pari.

Con un cucchiaio o una spatola distribuite la Nutella su tutta la superficie della torta, cercando di metterne un pochino meno sui bordi perchè non fuoriesca durante la cottura, ricoprite con il restante impasto facendo aderire bene soprattutto sui bordi.

Infornate per circa 25-30 minuti, lasciate intiepidire o raffreddare perchè le fette non si rompano al taglio.