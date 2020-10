La torta di hagrid di harry potter, è un omaggio ad un momento topico nei libri della saga di Harry Potter, in Harry Potter e la pietra filosofale infatti, il primo dei sette romanzi in cui tutto ha inizio, fa la comparsa il gigante buono, Hagrid, custode della scuola dei giovani maghi, finalmente dopo 11 anni di angherie da parte degli zii, ecco che finalmente la notte del suo undicesimo compleanno Harry riceve una sorpresa….

Non solo Harry viene portato via da quella casa, per tornare al mondo che gli appartiene ma Hagrid gli porta in dono anche una torta, al cioccolato ovviamente e potevamo noi farci scappare questa ricetta?

“La porta venne colpita con una tale forza che uscì di netto dai cardini e atterrò con uno schianto assordante sul pavimento. Sulla soglia si stagliò un uomo gigantesco…. Harry alzò lo sguardo su quella faccia feroce, tutta coperta di pelo incolto e vide gli occhi lucidi come neri scarafaggi socchiudersi in un sorriso.

L’ultima volta che ti ho visto, eri ancora un soldo di cacio – disse il gigante – hai preso dal tuo papà, ma gli occhi sono della mamma-.

Allora, Harry- disse il gigante voltando le spalle ai Dursley – Buon compleanno! Ho una cosetta per te…. Dalla tasca del suo pastrano nero estrasse una scatoletta leggermente schiacciata. Harry l’aprì con dita tremanti. Dentro c’era una torta al cioccolato grossa e appiccicosa con su scritto, a lettere verdi di glassa “Buon Compleanno Harry.”

In quella notte Harry da ragazzo qualunque si trasforma in un giovane mago e la torta al cioccolato segna sia la sua grande amicizia con Hagrid che l’inizio di una nuova vita.

In fondo si sa, il cioccolato rende sempre tutti felici… sia maghi che babbani!

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per la torta

125 g Burro

125 g Zucchero

160 g Marmellata

150 g Farina 00

60 g Cacao amaro

185 ml Latte

2 uova

1 bustina Lievito

Per la glassa

100 g Fragole

30 g Zucchero

200 ml Panna Fresca

Per il decoro

100 g Cioccolato bianco

4 gocce Colorante Alimentare verde

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta di hagrid di harry potter, miscelate la farina con il lievito e il cacao.

Montate le uova con lo zucchero, quando il composto è omogeneo, setacciate le polveri, alternandole al burro, unite al composto la marmellata e il latte.

Imburrate e infarinare uno stampo di 18 cm e versate in composto.

Infornate per 20 minuti a 180°C. Sfornate e lasciate raffreddare.

Frullate le fragole con lo zucchero. Montate la panna, unite la purea di fragole e miscelate. Se necessario aggiungete qualche goccia di colorante alimentare rosso.

Spalmate la panna alla fragola sulla torta, procedete con la scritta in cioccolato verde che avrete preparato con il cioccolato fuso bianco colorato e qualche goccia di colorante alimentare verde.