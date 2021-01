La torta girella ricorda moltissimo la famosa merendina che mangiavamo da bambini, ma un po’ più grande.

Una ricetta semplice, una pasta biscotto arricchita da uno strato generoso di nutella, e una base super cioccolatosa che piace proprio a tutti.

L’ideale per le feste dedicate ai più piccoli che la adoreranno e si divertiranno a mangiarla strato su strato.

Si realizza in pochi e semplici passi

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 12 minuti

Tempo totale: 27 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

4 Uova

150 g Farina 00

150 g Zucchero

1 cucchiaino Lievito per dolci

1 Limone la buccia grattugiata

q.b. Nutella

200 g Cioccolato Fondente

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta girella, in una ciotola rompete le uova e con delle fruste elettriche montatele insieme allo zucchero e la scorza di limone.

Per ultime in due riprese aggiungete la farina setacciata con il levito. Rivestite la placca del forno con la carta forno.

versate l’impasto in teglia e livellate per bene. Cuocete la pasta biscotto per 12/15 minuti a 180° forno statico.

Fate raffreddare un po’ la pasta biscotto e poi tagliatela a strisce di 5 cm di larghezza. Spalmate le fette ricavate con abbondante nutella.

Arrotolate la prima fetta, con le altre continuate fino a creare una spirale, partendo dalla fine di ogni fetta.

In forno a microonde o a bagno maria sciogliete il cioccolato, ricoprite la girella di cioccolato fuso facendo colare delle gocce sui lati.

Conservate la torta in frigo per 30 minuti circa.