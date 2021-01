La torta salata con salsiccia e cime di rapa è ottima sia per il pranzo, come piatto unico, oppure da portare in ufficio per la classica schiscetta.

Una ricetta veloce, un guscio di pasta sfoglia per un ripieno morbido e cremoso e decisamente saporito.

Le cime di rapa sono un ortaggio particolare dal sapore amarognolo, protagoniste di diverse ricette regionali tra cui le orecchiette con cime di rapa, oggi ve le proponiamo in un modo diverso ma ugualmente ricco di sapore.

Le cime di rapa hanno spesso un sapore forte, se volete renderle più dolci prima di passarle in padella fatele lessare per qualche minuto, in questo modo perderanno il sapore amaro.

E se non amate le cime di rapa? Potete sostituirle con i broccoli, il risultato sarà ugualmente buono e gustoso.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

1 rotolo Pasta Sfoglia

400 g Rape cime già pulite

250 g Salsiccia di maiale

160 g Formaggio crescenza

60 g Grana Padano

1 Uovo

2 cucchiai Latte

1 Aglio spicchio

Olio Extravergine D’Oliva

Sale Fino

Pepe Nero

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta salata con salsiccia e cime di rapa, in una padella fate rosolare la salsiccia con un filo d’olio.

Unite le cime di rapa e uno spicchio d’aglio.

Lasciate cuocere per 5 minuti coperte con un coperchio. Aggiustate di sale e pepe e lasciate raffreddare.

In una ciotola unite le cime di rapa fredde, l’uovo, il grana padano e la crescenza. Se il composto risulta troppo denso aggiungete qualche cucchiaio di latte.

Stendete il rotolo di sfoglia su una teglia da 24 cm.

Riempite la sfoglia con il ripieno e cospargete con altro grana padano. Cuocete in forno a 180°C per 30-35 minuti o comunque finchè il ripieno sarà ben cotto e la pasta croccante e dorata.