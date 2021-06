La torta tartaruga è quasi una non-ricetta, è infatti un dessert scenografico che si costruisce assemblando due dessert differenti: i rollini al cacao e il gelato. I rollini sono quelle merendine abbastanza diffuse a base di una pasta biscuit arrotolata su crema e ricoperti di una glassa al cioccolato.

Per preparare questa torta, dovrete munirvi di uno stampo a ciotola, non troppo grande, che poi possa essere riposto in freeezer. L’idea che suggeriamo qui è quella di preparare la torta con un ripieno di gelato alla crema (crema, nocciole e cioccolato), ma potreste innovare usando gusti alla frutta o prediligendo il gelato senza lattosio.

La sua forma, simile al carapace di una tartaruga, lo rende un dolce adatto anche alle feste dei bambini.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti + 2 ore di riposo in freezer

Dosi per

6 persone

Ingredienti

10 rollini al cacao

250 gr gelato alla crema

250 gr gelato al cioccolato

2 cucchiai crema di nocciole

2 praline di cioccolato bianco

Preparazione:

Per preparare la ricetta della Torta tartaruga, rivestite lo stampo con la pellicola trasparente.

Togliete il gelato dal freezer.

Tagliate tutti rollini a fettine di un centimetro e posizionateli vicini, sui bordi dello stampo, partendo dal centro.

Riprendete il gelato ammorbidito e riempite delicatamente il vostro stampo, prima con il gelato alla crema, poi la crema di nocciole e infine con il gelato al cioccolato e pressate con il dorso del cucchiaio.

Una volta riempito totalmente, riprendete i rollini rimasti tagliateli a fette e rivestite bene il gelato, in modo da creare uno strato uniforme.

Pressate delicatamente, chiudete con la pellicola e lasciate riposare lo zuccotto in freezer per almeno due ore prima di servirlo.

Le estremità dei rollini, metteteli da parte ed usateli per decorare lo zuccotto.