Le tortine salate di pasta fillo con zucchine, ricotta e salame sono delle tartellette di pasta fillo ripiene di verdure di stagione. La ricotta e il salame danno golosità, la pasta fillo crea una crosta croccante e originale. Un modo infallibile per far mangiare le verdure anche a chi non le mangia.

Queste tartellette fanno bella figura di sé su un buffet, ma sono perfette anche per una cena, accompagnate da un’insalata di verdure crude, oppure portate con sé per il pranzo in ufficio o durante un pic-nic.

La pasta fillo è un particolare tipo di pasta sfoglia usata in Grecia e in tutto il Medio Oriente, è preparata senza aggiungere grassi, dunque è molto più leggera della pasta sfoglia ed è sufficiente spennellarla con burro o con olio tra uno strato (sottilissimo) e l’altro per cuocerla alla perfezione. In Medioriente è la base dei dolcetti di frutta secca e miele conosciuti come baklava, ma ha un gusto neutro e può essere usata anche per ricette salate, come in questo caso. Attenzione perché ha tempi di cottura davvero brevi, pena le bruciature.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

12 persone

Ingredienti

500 g Ricotta

1 Aglio novello tagliato ad anelli sottili

1 Uovo

1 manciata Basilico

20 g Pecorino grattugiato

20 g Fontina grattugiata

30 g Asiago grattugiato

1 confezione Pasta Fillo

150 g Salame cacciatorino

3 Cipolline novelle

2 Zucchine

6 Asparagi

2 carciofi

60 g pomodorini ciliegino

1 Limone

Q.b. Sale

Q.b Pepe

Q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle tortine salate di pasta fillo con zucchine, ricotta e salame, pulite prima di tutto i carciofi, tagliateli a spicchi e metteteli in acqua acidulata con succo di limone.

Tagliate i pomodorini a metà e conditeli con un pizzico di sale.

Tagliate le zucchine a rondelle sottili.

Tagliate gli asparagi mettendo le punte da parte e tagliando a tocchetti il resto. Lessateli per qualche minuto, scolateli e mettete le punte in acqua e ghiaccio (per mantenere il colore più brillante).

Affettate le cipolline e l’aglio con parte del gambo, quindi mettete in padella con un bel giro d’olio.

Aggiungete i carciofi, i gambi degli asparagi, le zucchine e regolate di sale e pepe.

In una ciotola riunite la ricotta, il salame tagliato a fette e ridotto a tocchetti, il pecorino, l’Asiago, la fontina, il basilico e l’uovo.

Regolate di sale e pepe e mescolate finché non è tutto ben amalgamato.

Unite anche metà delle verdure spadellate in precedenza.

Tagliate ogni foglio di pasta fillo in quadrati che messi negli stampini da muffin possano fuoriuscire.

Ungete il primo foglio, mettetelo nello stampino e sovrapponete il secondo, ungetelo e proseguite così fino al quinto.

Continuate così per tutti gli stampini.

A questo punto, distribuite il ripieno in tutti gli stampini e livellate bene.

Disponete sopra le verdure tenute da parte, le punte degli asparagi e i pomodorini.

Completate con un giro d’olio e cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi e controllate dopo 10 minuti: il guscio dovrà essere dorato e croccante. Qualora dovesse dorarsi troppo, coprire con un foglio di alluminio.

Sfornate e servite tiepidi o freddi.