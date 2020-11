I tramezzini di carne, sono un secondo piatto goloso e facile da fare, potete variare la farcitura come più vi piace, qui ve li proponiamo con speck e brie, un classico degli abbinamenti, ma potete optare per prosciutto cotto e formaggio, per andare incontro ai gusti dei più piccoli o gorgonzola noci ed un filo di miele.

Una ricetta decisamente versatile, potete prepararli in anticipo e limitarvi ad infornarli quando arriverete a casa dal lavoro, in 20 minuti avrete la cena in tavola e riuscirete a fare contenti tutti, se poi decideste di farne in abbondanza potete congelarli tranquillamente ed infornarli al bisogno semplicemente passando dal congelatore al forno, in questo caso ricordate di aumentare di qualche minuto la cottura, saranno pronti quando saranno dorati all’esterno e riuscirete ad infilzarli senza problemi con uno stuzzicadenti.

Per la carne macinata da scegliere invece avete due possibilità, se cercate dei tramezzini più leggeri e magri allora optate per un macinato magro di vitello, che contiene poco grasso ed ha una carne magra e ricca di proteine, ottimo anche per i bambini o per chi ha problemi di digestione, se invece volete creare un piatto più saporito e goloso allora aggiungete al vitello del maiale, magari della salsiccia, che aggiungerà sapore e sapidità, in questo caso però fate attenzione a non inserire nella farcia ingredienti troppo salati per non sbilanciare il piatto, meglio ad esempio optare per un formaggio più dolce come l’asiago, o del groviera, cercate solo di evitare la mozzarella che perderebbe troppo liquido in cottura non permettendo alla carne di rosolare e diventare leggermente croccante all’esterno.

Ovviamente se preferite potete anche decidere di passare questi tramezzini nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pangrattato per poi friggerli in olio abbondante, in questo caso però vi consigliamo di ridurre le dimensioni, per essere sicuri di avere una cottura ottimale della carne.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Macinato

1 Uovo

30 g Parmigiano Grattugiato

30 g Pecorino Grattugiato

30 g Mollica di pane

Sale

Pepe

Olio Di Oliva

100 g Speck

100 g Brie

Preparazione

Per preparare la ricetta dei tramezzini di carne, in una ciotola unite la carne macinata, l’uovo, il pecorino, il parmigiano, la mollica di pane ed amalgamate il tutto, aggiustate di sale e pepe e lavorate ancora fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Dividete in due l’impasto ottenuto, stendete una prima metà su un foglio di carta forno, farcite con fettine di speck e brie e coprite con altra carne, sigillate bene i bordi, tagliate a metà a formare due quadrati, poi ancora a metà per creare i tramezzini.

Mettete i tramezzini ottenuti su una teglia rivestita di carta forno, condite con un filo di olio d’oliva e cuocete in forno già caldo a 180°C per 20 minuti o fino a quando non saranno dorati, sfornate e servite caldi.