Il tris di canederli, è un piatto tipico delle regioni del nord Italia, presente prevalentemente in quelle che hanno subito la dominazione austro-ungarica, infatti si trovano anche nella cucina tradizionale della Germania, dell’Austria e di molti paesi dell’est Europa.

Qui di seguito troverete la ricetta per prepararne tre varianti, secondo le caratteristiche della vallata di Cortina d’Ampezzo, ossia alle rape rosse, agli spinaci ed allo speck. Come per un altro piatto tipico, i Casunziei, anche i canederli originariamente seguivano la stagionalità e quindi quelli con le erbette si preparavano in primavera-estate, in autunno andavano per la maggiore quelli con barbabietole e zucca, mentre i classici con speck o formaggi si realizzavano più o meno tutto l’anno, in base alla disponibilità in dispensa delle materie prime, e generalmente venivano cotti in brodo.

Nonostante siano nati come piatto povero, del recupero degli avanzi di casa -partendo proprio dall’ingrediente principale e che li accomuna tutti, ossia il pane raffermo e il latte che in montagna non mancava mai- ora la fanno da padrone in tutti i rifugi d’alta montagna e anche nei ristoranti più eleganti.

Come moltissimi piatti della tradizione, anche questo ha una preparazione che non segue dettami precisi, che si tramanda di casa in casa e con ingredienti valutati di volta in volta con l’esperienza, capendo quando l’impasto è troppo asciutto o troppo umido ed eventualmente riequilibrando il tutto.

Provate diversi sapori, sostituite la purea di spinaci con quella di zucca e aromatizzate con il rosmarino, oppure fate un mix di formaggi e usate la base per quelli di speck profumando il tutto con prezzemolo, o ancora sbizzarritevi con altre verdure più saporite, salumi o pesce servendoli con una bisque.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 6 minuti

Tempo totale: 36 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Pane raffermo tagliato a dadini

200 ml Latte fresco

2 Uova piccole

250 g Purea di spinaci lessati

1 pizzico Noce Moscata

1/2 cucchiaino Paprika dolce

Pepe Nero macinato a piacere

1/2 cucchiaino Sale

300 g Pane raffermo tagliato a dadini

200 ml Latte fresco

2 Uova piccole

250 g Purea di barbabietole rape rosse

1 pizzico Noce Moscata

1/2 cucchiaino Erba Cipollina

Pepe Nero macinato a piacere

1/2 cucchiaino Sale

300 g Pane raffermo tagliato a dadini

220 ml Latte fresco

2 Uova medie

200 g Speck tagliato a piccoli dadini 4-5mm

1 pizzico Noce Moscata

1/2 cucchiaino Cumino kümmel

Pepe Nero macinato a piacere

1 presa Sale

60 g Burro

2 foglie Salvia

Parmigiano Reggiano grattugiato a piacere

Preparazione

Per preparare la ricetta del tris di canederli, ricordate che i passaggi da seguire sono uguali per tutte e tre le preparazioni.

Mettete in una ciotola il pane e bagnatelo con il latte, unite le uova e mescolate bene, facendo riposare per circa 15 minuti in modo che si inumidisca senza inzupparsi.

Unite quindi la purea di barbabietole (in un’altra ciotola quella di spinaci, nell’altra ancora lo speck a dadini), le spezie e mischiate bene proteggendovi le mani con un paio di guanti in lattice, compattando la massa e sbriciolando con le dita in modo da comprimere bene i dadini di pane ed amalgamare il tutto.

Quando il composto è omogeneo unite la farina e mescolate giusto per distribuirla, senza impastare troppo.

Formate quindi delle sfere con un diametro di 4-5 centimetri e poggiatele su una teglia coperta con carta da forno. Fate la prova cottura con un canederlo prima di formarli tutti, valutando se la consistenza è corretta e che non si sfaldi in cottura, altrimenti unite qualche manciata di pan grattato.

Portate a bollore due pentole d’acqua, e in una spruzzate qualche goccia di aceto di mele (qui vi cuocerete solo i canederli di barbabietole, che così perderanno pochissimo colore) e salate.

Immergete nelle pentole 4-5 canederli a testa, cuocendo da una parte quelli di barbabietole, e dall’altra gli altri due tipi, per 5-6 minuti.

Nel frattempo scaldate il burro con la salvia e grattugiate il parmigiano.

Scolate i canederli con una schiumarola, disponeteli su un piatto, spolverate con il parmigiano, condite con il burro e servite subito.

I canederli crudi che avanzano fateli congelare su un vassoio in freezer e poi suddivideteli in sacchetti monoporzione.

Note

Con questa ricetta otterrete circa 14 canederli per tipo. Se preferite dare più sapore al piatto e renderli corroboranti, preparate un buon brodo di carne, che userete sia per cucinarli con un bollore accennato, sia per servirli con una spolverata di parmigiano grattugiato.