I vasetti di semi per insalata sono una bella idea per arricchire la propria dispensa o per preparare dei regali home made. Più che una ricetta vera e propria, questo è un suggerimento di presentazione e un modo sfizioso di condire insalate e arricchire prodotti da forno, poiché ormai sono molte le ricerche che hanno confermato i benefici dei semi oleosi.

Questo nome generico racchiude davvero una grande varietà di piccoli alimenti ricchi di sostanze nutritive: semi di girasole, lino, sesamo, zucca, chia, canapa ma anche mandorle, noci, nocciole e il resto della frutta secca con il guscio. Una manciatina al giorno è sufficiente per ottenere molteplici benefici: i semi oleosi sono fonti preziose di sali minerali e oligoelementi, integratori di proteine per chi segue diete vegetariane o vegane, sono ricchi di vitamine e acidi grassi nobili quali l’omega 3 e l’omega 6 e inoltre fonte di fibre. Inoltre alcuni di loro, come le mandorle, sono degli ottimi anti fame, da tenere in considerazione quando si vuole stare a dieta.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

100 g Semi Di Zucca tostati

100 g Semi Di Sesamo

100 g Semi di girasole

100 g Semi di miglio dorati

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei vasetti di semi per insalata, pestate leggermente i semi di girasole per romperli.

Distribuite i semi nei vasetti disponendoli a strati.

Decorate i vasetti con fantasia.