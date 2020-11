I ventagli di pasta sfoglia, sono un dolce semplice e veloce da fare, perfetti per accompagnare il tè caldo del cinque, o per allestire un buffet dolce, ma anche per una merenda sfiziosa.

Una ricetta che necessita di soli 2 ingredienti, un rotolo di pasta sfoglia già pronta e zucchero, ovviamente potete anche decidere di variare la farcitura con del cioccolato o del miele, il risultato sarà comunque perfetto, se poi volete tentare potete anche provare a fare da soli la vostra pasta sfoglia, il processo sarà laborioso ma sarete ripagati dal sapore una volta usciti dal forno.

Anticamente esisteva già una versione di pasta sfoglia, con olio al posto del burro, utilizzata già da Greci e Romani, alcune tipologie di dolci come il baklava ne sono un chiaro esempio, ma la pasta sfoglia classica, così come la conosciamo fu un’invenzione Europea di Marie-Antoine Carême, detto il cuoco dei re e il re dei cuochi, nella seconda metà del settecento, fu lui che ideò il metodo dei 5 giri, ancora oggi utilizzato, che permette all’impasto di sfogliarsi e crescere durante la cottura, ma la prima vera versione moderna con l’esatta indicazione vari giri e delle chiusure da dare all’impasto per ottenere la sfoglia perfetta, fu ideata da François Pierre de la Varenne.

La lavorazione di questo impasto è molto lungo e richiede una certa manualità, lo scopo è quello di inglobare aria tra i vari giri di pasta e burro, in modo che questa in cottura possa dilatarsi, tramite un processo chiamato lievitazione fisica e dare l’effetto sfogliato appunto che conosciamo tutti.

Una delle regole fondamentali per la riuscita di una pasta sfoglia perfetta è quella di tenere gli ingredienti alla stessa temperatura in modo che possano amalgamarsi alla perfezione, altro passaggio cruciale è il riposo in frigorifero, in modo che il burro possa rassodarsi e non fuoriuscire dall’impasto.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

1 rotolo Pasta Sfoglia

2 cucchiai Zucchero

Preparazione

Per preparare la ricetta dei ventagli di pasta sfoglia, per prima cosa srotolate la pasta già pronta, vi consigliamo quella rettangolare, e cospargete su di essa un cucchiaio di zucchero semolato.

Con delicatezza alzatela dalla carta forno, rovesciatela e anche su quest’altra superficie con lo zucchero.

Ora delicatamente arrotolate la sfoglia sia da un lato che dall’altro arrivando a far combaciare le due parti nel centro.

Fate riposare in freezer per 10 minuti, quindi riprendete il rotolo e fate tante fettine larghe circa due centimetri.

Disponete tutti i ventaglietti ottenuti su una placca da forno ricoperta di carta e cuocete in forno già caldo a 200 gradi per 15 minuti.

Fate raffreddare qualche minuto i vostri ventagli di sfoglia e servite.