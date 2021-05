Le verdure grigliate e pane croccante sono un piatto estivo classicissimo, che in questa ricetta viene preparato con un certo agio grazie all’uso di una griglia elettrica a doppia piastra con una serie di programmi per la cottura dei vari alimenti. Nulla vieta comunque di usare una bistecchiera di ghisa o un’altra griglia per ottenere lo stesso risultato.

Il trucco per delle buone verdure alla griglia è che la piastra sia bollente e che le verdure siano state ben marinate nell’olio in modo da non bruciarsi troppo, ma ottenere le tipiche striature da grigliata.

Per il pane bruschettato, soprattutto se volete seguire il nostro suggerimento di servire tutto in ciotole a mo’ di insalata, scegliete del pane che abbia almeno un giorno, sarà un po’ meno umido, biscotterà bene sulla griglia e non si ammorbidirà troppo unito alle verdure e al pesto.

Con il pesto così come è preparato in questa ricetta, potreste anche condire una pasta vegan molto saporita.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

1 Melanzana

5 Zucchine

1 Peperone

150 g Pane

30 g Mandorle

½ spicchio Aglio

Timo

Basilico

Erba Cipollina

Prezzemolo

Menta

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle verdure grigliate e pane croccante, lavate accuratamente le verdure e tagliate il picciolo.

Dividete a metà i peperoni ed eliminate semi e filamenti interni.

Tagliate a fette dello spessore di circa 3-4 mm le zucchine per il senso della lunghezza.

Tagliate a fette dello stesso spessore le melanzane.

Tagliate a strisce i peperoni.

Selezionate la modalità manuale e premete OK, quando la spia viola smette di lampeggiare e sentite il segnale acustico, oliate leggermente la piastra e mettete a cuocere le zucchine. Ci vorranno circa 4 o 5 minuti. Controllate la cottura di tanto in tanto.

Procedete alla cottura delle melanzane.

Cuocete infine i peperoni.

Mescolate assieme le verdure grigliate e salatele leggermente.

Tagliate il pane a fette dello spessore di circa 1 cm.

Azionate ora il programma sandwich e panini e quando la spia viola finisce di lampeggiare, ponete il pane sulla piastra, richiudetela e cuocete fino a quando la spia diviene rossa=ben cotto.

Nel frattempo preparate il pesto: in un frullatore mettete le foglie di timo, basilico, prezzemolo, erba cipollina, menta, le mandorle, il mezzo spicchio d’aglio privato dall’anima e l’olio quanto basta per ottenere un’emulsione cremosa.

Frullate fino a ottenere un pesto, salate.

Mescolate ora le verdure grigliate con il pane croccante e il pesto di erbe e mandorle.