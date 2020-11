La zucca patate e cipolle al forno, è un ottimo contorno vegano dal sapore e colore autunnale.

Una ricetta che si prepara in pochi minuti, profumata e colorata, ideale come contorno a qualsiasi piatto, da un arrosto di vitello ad un bel pesce in crosta.

La zucca si sa, è l’ortaggio principe in questa stagione, commestibile in ogni sua parte, semi compresi, persino le foglie possono essere utilizzate come insaporitore naturale, insieme alla vostra zucca in forno o, dopo averle accuratamente pulite, sono ottime fritte, per uno snack sano e gustoso.

In tempi antichi veniva utilizzata perfino come recipiente per contenere il vino o altri liquidi, una volta privata della polpa infatti grazie alla sua buccia spessa è perfetta per essere utilizzata come fosse una brocca, se non bastasse poi aiuta anche a mantenere fresco il vino al suo interno, un aiuto prezioso quando ancora non esistevano frigoriferi.

Senza dubbio i più grandi consumatori ed estimatori della zucca sono gli Stati Uniti, che la utilizzano per le ricette più disparate, compresa la birra, la pumpkin beer è infatti gettonatissima nel periodo autunnale, magari da gustare con una bella fetta di pumpkin pie con panna fresca.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

200 g Zucca

2 Patate medie

1/2 Cipolla bianca

Olio Extravergine D’Oliva

Rosmarino secco

Preparazione

Per preparare la ricetta della zucca patate e cipolle al forno, tagliate la zucca a cubetti e togliete la buccia.

Sbucciate le patate e tagliatele a cubetti. Pulite la cipolla e tagliatela a fette sottili.

Condite le verdure con sale, olio e rosmarino.

Infornate a 180° C forno statico per 45 minuti.