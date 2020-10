La zuppa di farro e funghi, è una zuppa profumata e saporita per scaldare lo stomaco e rinfrancare lo spirito, dopo una lunga giornata di lavoro.

Questa ricetta è perfetta da preparare in pochissimo tempo, se si ha l’accortezza di lessare il farro in anticipo, conservandolo in frigo e preparare i funghi sul momento.

Il tocco finale è un semplice giro d’olio a crudo.

Il farro, la più antica varietà di frumento coltivato, è andata via via scemando nei secoli a favore del grano tenero e del grano duro.

Ultimamente è in riscoperta, soprattutto legato all’agricoltura biologica, perché ricchissimo di vitamine e minerali, a fronte di una minore quantità di grassi. Ha un alto contenuto proteico e quindi è utilissimo per variare la qualità dei cereali presenti in tavola, e soprattutto come ottima aggiunta alle zuppe vegane o vegetariane al posto della comune pasta da minestra.

Il farro contribuisce all’assunzione corretta delle vitamine del gruppo B, ha proprietà blandamente lassative, e le sue proteine vengono assimiliate meglio quando è associato ai legumi. Secondo recenti ricerche è anche utile ad abbassare il livello di colesterolo cattivo nel sangue.

Il farro, proprio come il grano duro e quello tenero, contiene glutine e quindi non è adatto all’alimentazione di chi soffre di celiachia.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

150 g Farro

1 l Acqua

200 g Funghi champignon crema

150 g Funghi misti surgelati

1 rametto Timo fresco

qb Sale

qb Pepe

2 cucchiai Olio extravergine d’oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della zuppa di farro e funghi, sciacquate il farro sotto l’acqua fredda; pulite i funghi freschi; preparate una casseruola con l’acqua.

Mettete il farro nell’acqua e portate ad ebollizione, fate cuocere per 15-20 minuti i per quanto indicato sulla confezione.

Tagliate a spicchi o a metà i funghi freschi.

Pulite un spicchio d’aglio e liberatelo dall’anima. Fatelo rosolare in una padella capiente con 2 cucchiai d’olio.

Quando l’aglio è rosolato aggiungete i funghi freschi e fateli insaporire, rigirando spesso.

Aggiungete poi i funghi surgelati e proseguite la cottura finché non saranno tutti morbidi, aggiungendo il rametto di timo per insaporire.

Regolate di sale e pepe. Poi aggiungete il farro con un po’ dell’acqua di cottura, facendolo insaporire con i funghi. Aggiungete un filo d’olio a crudo al momento di servire.