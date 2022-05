Axerve: il POS Easy senza commissioni per il vostro ristorante

Con più di 100.000 clienti Axerve è il partner ideale per far crescere la tua attività e il tuo ristorante. Con le offerte POS Easy, hai un POS di ultima generazione, con SIM e traffico dati inclusi nell'offerta.

di Dissapore 9 Maggio 2022

In collaborazione con Axerve.

“Posso pagare con carta?”: ormai la domanda è sempre più retorica, la risposta sempre più scontata. Certo che sì: non solo nei supermercati ma anche nelle botteghe artigianali, non solo nei ristoranti ma anche nei bar, non solo per grandi importi ma anche per piccole cifre. E se prima qualche gestore vecchio stile ti guardava strano se tiravi fuori il bancomat per pagare il caffè, ora per fortuna quei momenti imbarazzanti sembrano un ricordo lontano: il POS ce l’hanno tutti, o quasi.

Eppure non è passato molto tempo da quando la moneta prevalente di scambio erano i contanti, il bancomat tutt’al più veniva usato per fare i prelievi, la carta di credito – per chi ce l’aveva – per grosse spese, al posto dell’assegno, e sembrava già tanto. Di passi in avanti ne sono stati fatti, e anche in fretta. Nel 2021 sono stati fatti pagamenti contactless per 52 miliardi di euro, un incremento del 66% rispetto allo stesso periodo del 2020, e addirittura i pagamenti con smartphone sono arrivati a 2,7 miliardi di euro, raddoppiando (+108%) il risultato dell’anno precedente.

Questo è avvenuto per una serie di motivi: innanzitutto il ricambio generazionale, ma ancora di più il cambio di mentalità che si è rapidamente prodotto anche tra le fasce di popolazione nate e cresciute con le banconote e le monete delle vecchie lire. Il coronavirus poi ha dato la botta finale: in un periodo dove la parola d’ordine è distanziamento, dove l’ultima cosa da fare è toccarsi o passarsi di mano in mano dei veicoli di germi come i soldi, i metodi di pagamento digitali hanno preso il volo. E poi, certo, ci sono gli obblighi di legge, le normative che in maniera sempre più efficace hanno spinto e stimolato i negozianti a mettersi in pari.

POS, obblighi e incentivi

Il POS è obbligatorio da anni, ma le sanzioni di fatto vengono applicate raramente, se non mai. Per questo di recente è arrivata una nuova legge, che le ha inasprite. A partire dal 30 giugno 2022, se l’esercente non ha la possibilità di ricevere il pagamento elettronico, o si rifiuta di farlo, c’è una sanzione amministrativa di 30 euro, più il 4% del valore della transazione (se quindi si tratta di importi elevati, più alta sarà la multa). Inoltre a segnalare la mancanza all’Agenzia delle entrate può essere il cliente stesso.

Ma non ci sono solo le minacce: sono state introdotte anche agevolazioni: il credito d’imposta sui pagamenti tracciabili, la lotteria degli scontrini (i premi infatti non sono solo per chi compra ma anche per chi vende). Ed è per questo che, mentre ci avviciniamo a un mondo sempre più cashless, si moltiplicano per i gestori le offerte e le possibilità, predisposte da aziende specializzate. Ad esempio Axerve, che offre soluzioni dedicate a imprese medie e piccole, oltre che a aziende leader di mercato, con offerte POS a canone o a commissioni. Vediamole nel dettaglio.

Axerve Easy a canone

Come dice il nome stesso, la tariffa Axerve Easy POS a canone prevede il versamento di un canone fisso: il vantaggio è sapere dall’inizio quanto si paga, senza sorprese. D’altra parte, a compensare l’esborso fisso mensile, c’è il fatto che non si paga alcuna commissione sulle transazioni. Due le possibilità cui aderire: 17 euro al mese più IVA, se con il POS si incassano meno di 10.000 euro all’anno; 22 euro al mese più IVA, se si incassano fino a 30.000 euro l’anno. (C’è poi una piccola imposta di bollo, una tantum per l’attivazione del servizio, da pagare allo Stato). Il terminale invece è in comodato d’uso, gratuito). Sopra i 30.000 euro l’anno, e solo da quel momento, si inizierà a pagare una piccola commissione dell’1%, sul solo importo eccedente i 30.000€ di incasso tramite POS per poi tornare alla tariffa scelta passati i 12 mesi. Il vantaggio di quest’offerta è che ogni anno il contatore riparte!

Ai normali vantaggi di questa offerta, ce n’è uno particolare di questo periodo: una promozione speciale valida fino al 30 aprile 2022: con il codice promozionale “4EVERPOS” si hanno gratis i primi 4 mesi di canone, indipendentemente dalla tariffa scelta (meno di 10mila o meno di 30mila). In pratica bisogna sottoscrivere l’offerta sul sito www.axerve.com e inserire il codice Coupon. Bisogna fare in fretta perché sono gli ultimi giorni.

Axerve Easy a commissione

Tutto all’opposto, l’offerta Axerve Easy POS a commissione non ha spese fisse, ma prevede l’applicazione di una percentuale in misura dell’1% su ogni transazione. Zero euro di canone mensile, le uniche spese fisse dell’offerta a commissione sono una tantum al momento dell’attivazione: anche qui l’imposta di bollo, 16 euro; e il pagamento per il terminale, che in questo caso è in vendita, a 170 euro più IVA.

Il POS per entrambe le offerte

Il POS – che nell’offerta a canone è in comodato d’uso (quindi si ha gratis ma fino alla fine del rapporto contrattuale) mentre in quella a commissione è in vendita – include per entrambe le soluzioni una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona. Non ci sono costi di chiamata e il traffico dati è compreso.

L’accredito è su qualsiasi conto corrente italiano, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, perciò non serve aprire un conto corrente dedicato.

Le caratteristiche tecniche del terminale, un Android PAX A910, sono: touchscreen a colori, dimensioni 17,5 cm x 8,2 cm x 6,2 cm, peso 410 gr, stampa dello scontrino, sistema operativo Android.

Inoltre non c’è alcun vincolo di permanenza, né costi aggiuntivi in caso di recesso. Garanzia di 12 mesi sul prodotto acquistato, manutenzione con supporto da remoto, aggiornamenti software e assistenza sulla SIM, oltre all’assistenza tecnica tutti i giorni sia feriali che festivi.

Infine, il POS è collegato a una dashboard online, MyStore, tramite la quale si può monitorare tutto in tempo reale: controllare le transazioni, gestire i pagamenti, visualizzare e scaricare le fatture.