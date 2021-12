Capodanno 2022: menu e prezzi dei ristoranti tre stelle italiani

di Valentina Dirindin 27 Dicembre 2021

Scoprire quali sono e quanto costano le proposte per il Cenone di Capodanno 2022 dei ristoranti tre stelle Michelin italiani è quasi lavoro da giornalisti d’inchiesta. Mica ce lo immaginavamo, di trovarci di fronte a indecifrabili segreti di Stato: eppure, sui siti e nelle pagine social, dei menu di Capodanno non c’è quasi traccia, e anche telefonicamente avere dettagli non è sempre semplice.

Il motivo è principalmente uno: Massimo Bottura insegna. Nell’epoca dei social e dei click facili che contano su persone sempre pronte a inorridirsi un po’ a caso, i prezzi dei menu delle feste tristellati sono oggetto di scontri a fuoco che fanno impallidire i botti nella peggior piazza di Capodanno. E pensare che quello dell’Osteria Francescana, al prezzo tanto criticato di mille euro, non è neanche il menu più caro sulla lista. Ma noi, candidamente, ci chiediamo: davvero pensavate che festeggiare l’ultimo dell’anno in uno degli undici ristoranti migliori d’Italia potesse essere un affare a buon mercato? Soprattutto in un anno in cui i coperti faticano a finire, diciamo noi, non ci stupisce che non lo sia, e non lo dovrebbe neanche essere. Far lavorare una brigata come quella di un tre stelle ha già di per sé un costo notevole, che aumenta esponenzialmente nella serata festiva per eccellenza. Di conseguenza, è chiaro che aumenterà esponenzialmente il prezzo della proposta. Altrimenti, potete sempre prenotare per la sera del 30, e pagare i menu a prezzo normale.

Degli undici tristellati italiani, in tre non apriranno per il cenone: sono il Reale di Niko Romito, il ristorante di Mario Uliassi (che d’inverno è chiuso, trattandosi di ristorante prettamente estivo) e il ristorante di Enrico Bartolini al MUDEC a Milano. Per il resto, se vi interessa salutare il 2021 in un tre stelle Michelin, dovreste muovervi: la maggior parte di questi cenoni è già sold out.

Ecco quali sono, da Nord a Sud, le proposte dei tre stelle Michelin nazionali per il cenone di Capodanno 2021.

Piazza Duomo ad Alba

Il 31 dicembre Enrico Crippa propone un menu di undici portate con abbinamento vini. Prezzo su richiesta.

Da Vittorio a Brusaporto

Il cenone di Capodanno al Da Vittorio a Brusaporto è già sold out, con un menu fisso a 400 euro a persona bevande escluse.

Ristorante St. Hubertus a San Cassiano

Nel ristorante di Norbert Niederkofler si può festeggiare il Capodanno a 295 euro a persona bevande escluse con piccolo aperitivo nella lobby, sei portate al tavolo e dopo mezzanotte cotechino con lenticchie.

Le Calandre a Rubano

Il menu della famiglia Alajmo è sold out, con un menu a sorpresa dello chef a 450 euro bevande escluse.

Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio

Il menu del Ristorante Dal Pescatore è una sorpresa per i clienti, con dieci portate da scoprire direttamente la sera di Capodanno, a 250 euro esclusi vini.

Osteria Francescana a Modena

Ha già fatto parlare di sé il menu di Capodanno firmato da Massimo Bottura, che prevede per i suoi ospiti un menu con abbinamento vini a 1000 euro a persona.

Enoteca Pinchiorri a Firenze

Il menu “New Year Celebration ’21” dell’Enoteca Pinchiorri prevede per la serata del 31 dicembre dieci portate con brindisi con Champagne Gosset a 380 euro a persona.

La Pergola a Roma



Il menu di San Silvestro firmato Heinz Beck prevede un menu di nove portate con un abbinamento di “prestigiose etichette provenienti dalla cantina de La Pergola” a 1300 euro a persona.