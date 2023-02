Cena di San Valentino 2023: 13 ristoranti da provare a Torino per la festa degli innamorati

di Valentina Dirindin 6 Febbraio 2023

Non c’è festa divisiva come San Valentino: quasi nessuno vuole festeggiarla, ma alla fine, gira che ti rigira, l’amore ti porta sempre al ristorante. Forse perché tutto sommato è il regalo più facile da fare, o forse perché non c’è modo migliore di celebrare l’amore che con una serata speciale. Sia come sia, se siete a Torino alla ricerca di un ristorante da prenotare per il 14 febbraio, abbiamo preparato la lista che fa al caso vostro. Se invece non siete ancora alla ricerca del posto dove passare la vostra serata, vi diamo un piccolo consiglio: iniziate a farlo, ché è molto probabile che la vostra dolce metà se l’aspetti.

La Pista

Location panoramica e menu firmato dallo chef Fabrizio Tesse per la cena di San Valentino de La Pista, che prevede sedano rapa, gamberi e salsa foie gras; capasanta con zucca, tartufo e dashi all’italiana; risotto con melograno, cioccolato bianco e caviale; manzo con salsa alle ostriche, puntarelle e kunquat; peperone con vaniglia e passion fruit e un dolce dal nome evocativo, “il peccato originale”. Il prezzo della cena è di 125 euro.

Ristorante Del Cambio

Matteo Baronetto firma un menu speciale per San Valentino: Cocktail e aperitivo di benvenuto; Ostrica, mela e yuzu salato; Astice e mozzarella di bufala; Crudo di capesante, crema al rafano e caviale; Nigiri di seppia, arancia e finocchietto; Spaghetti di alga nori, tagliatelle di pesce bianco, cozze e brodo; Vitello alla milanese e carciofi; Cioccolato, frutti rossi e fava tonka; Piccola pasticceria. E in ogni caso, c’è da dire che il Ristorante Del Cambio è il luogo più classicamente romantico della città.

Cannavacciuolo Bistrot



Lo chef Emin Haziri propone per il San Valentino del Cannavacciuolo Bistrot un bel menu degustazione, che inizia con “Attrazione” (Sgombro, barbabietola, yogurt e tosazu), prosegue con “Seduzione” (Ravioli di dentice, finocchietto e beurre blanc e Riso, burro affumicato, limone salato e ostrica) e “Complicità” (Triglia, calamaro, cacciucco e caviale) e si conclude con “Passione” (Cioccolato e cocco). Il prezzo è di 160 euro a persona.

Ristorante Larossa

Lo chef Andrea Larossa mette tutto l’amore di cui è capace nel menu “Sentimento”, che prevede gambero rosso, taco di branzino, risotto alla rapa rossa, faraona con zucca, salsa di cocco e tabasco, e un dolce al lampone e cioccolato bianco. Il costo? 270 euro a coppia.

Opera

Lo chef Stefano Sforza del ristorante Opera – Ingegno e Creatività ha messo a punto un menu di otto portate per San Valentino. L’idea è quella di puntare sui prodotti più legati a questa ricorrenza: le materie prime afrodisiache e quelle caratterizzate dalle cromie del rosso, come il melograno e i lamponi. In abbinamento ai piatti, il sommelier Carlo Salino ha studiato un percorso vini di 5 calici. IL prezzo del menu è di 120 euro a persona, più 80 per l’eventuale abbinamento vini.

Luogo Divino

Per San Valentino, Luogo Divino ha deciso di allearsi con un gigante torinese della gelateria, del cioccolato e della creatività, Mara dei Boschi. Così, a tutti i clienti che si recheranno a cena il 14 Febbraio verranno proposti due assaggi di Love, Cuore Rosso e Cuore Nero, una limited edition a tema amore. Una ragione in più per chi vuole passare una serata in coppia mangiando bene e bevendo cose divertenti e non scontate.

Spazio 7

Per la serata di San Valentino, Antonio Romano, nuovo chef di Spazio7, propone un menu con gamberi rossi, ceviche di ricciola, risotto al burro acido e lime nero, bavetta di manzo con kefir di mirtilli e insalatina di frutti di bosco e ananas. Il prezzo è di 140 euro a persona, vini e bevande escluse.

Turin Palace / Les Petites Madeleines



La sala più bella della città, Sala Mollino al Turin Palace hotel, è certamente un luogo strategico dove festeggiare San Valentino. Per la serata del 14 febbraio, il ristorante dell’hotel, Les Petites Madeleines, propone una cena a lume di candela dal titolo “E le stelle stanno a guardare”. Sette le portate del percorso: dopo le “Coccole di benvenuto” di entrée accompagnate da una flûte di Champagne, ci sono il “Gambero rosso con crema di fagioli bianchi e insalata Castelfranco” e il “Royal di carciofo”, poi il “Fusillone con estratto di barbabietola, ricci di mare e kafir”, il “Risotto con cime di rapa, Burrata e limone candito” e la “Trota salmonata, arancia e rosa di Gorizia”. La chiusura è affidata a un “Bignè craquelin con cioccolato Ruby e lampone”. C’è anche un pacchetto speciale per gli innamorati, con aperitivo “Cheek to cheek” con vista sul tramonto dalla terrazza panoramica, massaggio di coppia “Una Mole d’amore” nella Spa dell’Hotel, cena e notte nella camera più romantica del Turin Palace decorata con petali di rosa. Il pacchetto costa 550 euro, la cena 150 € per due persone vini esclusi.

Casa Vicina



Tema di San Valentino 2023 per Casa Vicina è la famiglia, e non poteva essere altrimenti per un ristorante che sulla famiglia ha costruito la sua fortuna. Protagonista del menù, da degustare la giornata di San Valentino sia a pranzo sia a cena, la nuova ricetta dello chef Claudio Vicina: Cuore di mela profumata al bergamotto: un omaggio alle donne di famiglia.Il prezzo del menu è di 280 euro a coppia (e sì, c’è anche l’immancabile Bagna Caoda da bere).

Dinner box by Eataly

Per chi preferisce godersi una cena speciale nella comodità di casa, chef Patrik Lisa firma per Eataly una dinner box d’asporto, dall’antipasto al dolce, dove protagonista è il pesce. Il menu prevede Cannolo piemontese: cannolo al nero di seppia ripieno di insalata russa rosa alla barbabietola; Tagliolini al nero di seppia fatti a mano ai frutti di mare, con cozze, vongole veraci, gambero rosso di Mazara del Vallo e polpo; Tagliata di tonno pinna gialla, gazpacho di datterino giallo e pane verde e Semifreddo ai frutti rossi, cioccolato bianco e vaniglia. Prezzo: 35 euro a persona.

Du’ Cesari

Per un San Valentino ruspante, la soluzione è una cena romanaccia. C’è solo un posto dove farlo a Torino, e quello è Du’ Cesari, che propone per la serata degli innamorati un menu fisso con antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, acqua e caffè a 60 euro a coppia.

Azotea



Da Azotea, restaurant-cocktail bar nikkei alla moda, il 14 febbraio si festeggia con un all-day cocktail che il bar manager Matteo Fornaro ha creato a partire da un classico della miscelazione: il Clover Club, storico creato nei primi del ‘900 a Philadelphia, nel bar dell’hotel Bellevue Stratford. Il drink entrò nel 1961 nel primo ricettario IBA della storia e, dal 2001, è parte integrante della sezione The Unforgettables. Il twist si chiama Pisco (C)lover club e si caratterizza per la sostituzione del gin con il pisco aromatizzato alla huacatay, la menta andina, per l’aggiunta dello sciroppo di mela rossa acidificato, frutto del peccato, e per uno splash di Franciacorta Blanc de Blanc.

Dolce Stilnovo alla Reggia di Venaria

Un menu da cena d’occasione quello pensato per il San Valentino del Dolce Stilnovo, e in effetti non potrebbe essere altrimenti, vista anche la location in cui si trova il ristorante. 190 euro a persona per un menu (con abbinamento vini) che comprende Salmone leggermente affumicato con polvere di popcorn e mela verde, Filetto di storione con patate di montagna e maionese allo zenzero, Gambero scottato con porri, fagiolo nero e chantilly di ostrica, Cuore di Carciofo con latte di mandorle e pistacchi, Cannellone di brassicacee con pesci pregiati e frutti di mare, Tortelli di radicchio con mozzarella fior di latte, prosciutto e tartufo nero, Manzo fondente al vino rosso, scorzonera e radici invernali, “Crêpe Suzette ” e Frolla, mascarpone, nougat di arachidi e gelo di ribes.